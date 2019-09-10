В Уфе прошли обыски в помещении штаба Навального
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Сотрудники СКР и полиции продолжили серию обысков у активистов штаба оппозиционера Алексея Навального в Уфе. Около получаса назад начаты оперативные мероприятия в помещении штаба на улице Пушкина. Туда была доставлена координатор штаба Лилия Чанышева, у которой обыски сегодня проходили в квартире. Они длились с 8 до 13 ч, сообщает сайт Newsbash.ru.
В помещении штаба находятся несколько сотрудников силовых органов в штатском. После того, как они вошли в помещение, они опустили жалюзи.
К четырем часам дня, по информации адвоката Рамиля Гизатуллина, у Лилии Чанышевой назначен допрос в Следственном комитете.
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