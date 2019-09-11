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Жительница Мишкинского района погасила долги после ареста автомобиля

Добавлено: 11.09.19
Просмотров: 183
Рубрика: Общество
Теги: Мишкинский район
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Жительница Мишкинского района погасила долги после ареста автомобиля

Жительница Мишкинского района оплатила долги только после того, как приставы арестовали ее автомобиль. Hyundai Getz нашли на безлюдной улице во время рейда, сообщает сайт Newsbash.ru.

Женщина задолжала по налогам и штрафам более 64 000 рублей. Приставы арестовали ее счета и списали с них небольшую сумму, а также запретили проводить регистрационные действия с иномаркой. Они несколько раз выезжали по месту жительства злоумышленницы и оставляли требования о явке, однако она от них пряталась.

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В ходе рейда правоохранители с помощью приложения «Мобильный розыск» установили несколько принадлежащих должникам автомобилей. Среди них была и машина разыскиваемой женщины. Приставы забрали Hyundai на штрафстоянку. На следующий день автовладелица полностью оплатила долг и исполнительский сбор в размере 6 тысяч рублей.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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