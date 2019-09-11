Жительница Мишкинского района погасила долги после ареста автомобиля
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Жительница Мишкинского района оплатила долги только после того, как приставы арестовали ее автомобиль. Hyundai Getz нашли на безлюдной улице во время рейда, сообщает сайт Newsbash.ru.
Женщина задолжала по налогам и штрафам более 64 000 рублей. Приставы арестовали ее счета и списали с них небольшую сумму, а также запретили проводить регистрационные действия с иномаркой. Они несколько раз выезжали по месту жительства злоумышленницы и оставляли требования о явке, однако она от них пряталась.
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