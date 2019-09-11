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Шашисты из Ишимбая и Уфы принесли сборной России 4 золота и 2 бронзы

Добавлено: 11.09.19
Просмотров: 157
Рубрика: Общество
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Шашисты из Ишимбая и Уфы принесли сборной России 4 золота и 2 бронзы

В Италии, в городе Кьянчано Терме, завершился командный чемпионат Европы по международным шашкам, сообщает сайт Newsbash.ru.

Сборная России была полностью представлена спортсменами Центрального шашечного клуба «Башкортостан».

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Шашисты из Ишимбая и Уфы принесли сборной России шесть призовых подиумов: 4 кубка за первое место и 2 кубка за третье. Призерами стали Анатолий Татаренко, Александр Георгиев, Айнур Шайбаков, Елена Мильшина, Тамара Тансыккужина, Айгуль Идрисова.

В течение нескольких лет именно наши спортсмены составляют костяк национальной сборной, выиграв командные чемпионаты Европы и мира.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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