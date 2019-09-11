Шашисты из Ишимбая и Уфы принесли сборной России 4 золота и 2 бронзы
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В Италии, в городе Кьянчано Терме, завершился командный чемпионат Европы по международным шашкам, сообщает сайт Newsbash.ru.
Сборная России была полностью представлена спортсменами Центрального шашечного клуба «Башкортостан».
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В течение нескольких лет именно наши спортсмены составляют костяк национальной сборной, выиграв командные чемпионаты Европы и мира.
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