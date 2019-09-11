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В Уфе пройдет фестиваль профессий ProfФЕСТ

Добавлено: 11.09.19
Просмотров: 92
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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В Уфе пройдет фестиваль профессий ProfФЕСТ

В региональном минтруде сообщили, что в Уфе 17 и 18 сентября пройдет фестиваль ProfФЕСТ, сообщает сайт Newsbash.ru.

В мероприятии могут принять участие студенты и старшеклассники, преподаватели, ведущие предприятия республики. В рамках фестиваля планируется дать краткий курс профессиональных основ.

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«Школьники и студенты смогут познакомиться и пообщаться с потенциальными работодателями – представителями ведущих предприятий Башкирии, освоить рабочие тренажеры, исследовать спецтехнику, выявить свои профессиональные склонности, участвовать в мастер-классах». Площадку фестиваля разделят на отдельные зоны, чтобы участники могли выбрать то, что им нравится», – прокомментировала пресс-секретарь минтруда Башкирии Роза Кузьменко.
ProfФЕСТ будет разбит на несколько направлений – сельское хозяйство и пчеловодство, лесная промышленность, деревообработка, логистика и наземный транспорт, финансовый сектор и экономика, ИТ-сектор, нефтехимия, энергетика, робототехника, строительство, социальная сфера, образование, госслужба, безопасность, медицина, культура и искусство, медиа и развлечения, кулинария.

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