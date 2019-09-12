Житель Уфы перенес мешки с мусором на крыльцо приемной депутата

Так мужчина выразил свое недовольство тем, что контейнеры оказались переполнены, сообщает сайт Newsbash.ru.





Это произошло 9 сентября. Его поступок запечатлели камеры видеонаблюдения. Ролик в сосцсетях опубликовал депутат Горсовета Уфы Артур Хазигалеев. По его мнению, перекладывая мусор с одного места на другое проблему не решить.

«Жить по схеме «моя квартира – это мой дом, мой подъезд, возможно, касается меня совсем чуть-чуть, а все, что за его пределами – это уже не дом». Абсурд? Давайте честно признаем, что мусор – проблема, которая не решена только потому, что мы сами сорим», – написал он.

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Хазигалеев предложил уфимцам записываться на прием и цивилизованно решать проблему с мусором.