Молочная кухня в Башкирии до конца 2019 года откроется еще в 4 районах
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До конца этого года в республике откроются еще четыре молочные кухни, сообщил и.о. председателя Госкомторговли Башкирии Алексей Гусев, сообщает сайт Newsbash.ru.
Об этом он рассказал на проходящей сегодня в Уфе всероссийской научно-практической конференции, посвященной актуальным вопросам межведомственного взаимодействия в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
«Возрождение молочных кухонь способствует реализации национального проекта «Демография», — отметил глава Госкомторговли Башкирии. — В Стерлитамаке уже работает новое производство, бесплатно обеспечивающее полезной продукцией 2,3 тысячи детей-льготников. До конца 2019 года такие производства заработают в Сибае, Нефтекамске, Октябрьском и Белорецке. Уже тогда доля охвата натуральной молочной продукцией детей от шести месяцев до трех лет составит почти 70% от общего количества детей в республике».Здоровое питание — это неотъемлемая часть снижения общего риска заболеваний сердечно-сосудистой системы, добавил он. Для того чтобы люди могли правильно питаться, необходимо создать условия в индустрии питания, торговых сетях, формировать культуру здорового питания с младенческих лет.На сегодняшний день в Башкирии уже определен перечень проектов, реализация которых позволит продолжить курс на пропаганду здорового питания. Так, в ближайшие пять лет планируется открыть около 10 новых сетей ресторанов и кафе.
Именно молоко по-прежнему остается самым распространенным продуктом. Оно необходимо детям с самого раннего возраста. Поэтому в республике сейчас реализуются проекты по возрождению молочных кухонь, главная цель которых — обеспечивать детей здоровой цельномолочной продукцией.
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