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В Башкирии пройдет Межрегиональный слет «Волонтеры Башкортостана собирают друзей»

Добавлено: 12.09.19
Просмотров: 102
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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В Башкирии пройдет Межрегиональный слет «Волонтеры Башкортостана собирают друзей»

В Уфе с 28 по 30 сентября состоится Межрегиональный слет «Волонтеры Башкортостана собирают друзей». Напомним, что мероприятие проходит в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», инициатором которого выступил президент России Владимир Путин, сообщает сайт Newsbash.ru.

Уточняется, что в столицу Башкирии приедут порядка 120 волонтеров из разных субъектов РФ.

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- Образовательная программа для волонтеров создана с целью повышения компетенции в различных областях, а также повышения коммуникативных навыков участников слета. На мероприятии будут представлены 5 образователях блоков - это медиаволонтеры,  представители проекта «Городские реновации», добровольцы, работающие с детьми, тимлидеры волонтерского движения и организаторы мероприятий, - рассказывает начальник отдела волонтерского движения Республиканского центра волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив Тимур Гадельшин.
Добавим, что до 2024 года в рамках национального проекта «Образование» Башкирия получит из федерального бюджета почти 9 млрд рублей. Одна из его задач – вовлечение граждан в волонтерскую деятельность. Предполагается, что доля добровольцев к 2024 году увеличится с 14 до 20 процентов.
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