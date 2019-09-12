Экс-дознавательница из Уфы хочет увеличить сумму иска до 300 млн рублей

Сегодня, 12 сентября, в Кировском районном суде проходит очередное заседание по громкому делу о групповом изнасиловании дознавательницы МВД. На процессе суд должен приступить к допросу свидетелей, сообщает сайт Newsbash.ru.





Кроме того, стало известно, что на прошлом заседании потерпевшая заявила о намерении увеличить сумму иска о компенсации морального вреда со 100 миллионов до 300 миллионов рублей.

- Когда мы стали задавать неудобные для нее вопросы, в какой-то момент она вышла из себя и пригрозила подсудимым, что она увеличит сумму гражданского иска до 300 миллионов рублей, — рассказал адвокат одного из подсудимых Наиль Багаутдинов.

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Ранее экс-дознавательница показала в суде на рисовальной доске, каким образом ее насиловали коллеги.Напомним, трое высокопоставленных экс-полицейских – начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев, начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павел Яромчук – обвиняются в изнасиловании 23-летней коллеги-дознавательницы. Преступление произошло в ночь на 30 октября 2018 года на рабочем месте, в здании отдела по вопросам миграции. И полицейских, и саму пострадавшую дознавательницу уволили из органов за совершение поступка, порочащего честь сотрудника МВД.