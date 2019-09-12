"Нужны ли нам такие киоски с шаурмой»: мэр Уфы отреагировал на массовое отравление 15 человек
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Сити-менеджер Уфы Ульфат Мустафин воспользовался ситуацией вокруг отравления 15 уфимцев шаурмой в одном из остановочных киосков в Сипайлово, чтобы снова поднять вопрос о сносе таких торговых ларьков, сообщает сайт Newsbash.ru.
На своей странице в сети Facebook господин Мустафин сегодня написал, что и раньше был обеспокоен «внешним обликом столицы, особенно фасадами магазинов и киоски, которые расположены вдоль красных линий», а теперь «получается, что не только их внешний вид, но и продукция не всегда отвечает всем требованиям». Он предложил читателям своей страницы «вместе решить: нужны ли нам такие киоски с шаурмой». Свой пост градоначальник завершил вопросительным и восклицательным знаками.
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