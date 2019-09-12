Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » "Нужны ли нам такие киоски с шаурмой»: мэр Уфы отреагировал на массовое отравление 15 человек

"Нужны ли нам такие киоски с шаурмой»: мэр Уфы отреагировал на массовое отравление 15 человек

Добавлено: 12.09.19
Просмотров: 8
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
"Нужны ли нам такие киоски с шаурмой»: мэр Уфы отреагировал на массовое отравление 15 человек

Сити-менеджер Уфы Ульфат Мустафин воспользовался ситуацией вокруг отравления 15 уфимцев шаурмой в одном из остановочных киосков в Сипайлово, чтобы снова поднять вопрос о сносе таких торговых ларьков, сообщает сайт Newsbash.ru.

На своей странице в сети Facebook господин Мустафин сегодня написал, что и раньше был обеспокоен «внешним обликом столицы, особенно фасадами магазинов и киоски, которые расположены вдоль красных линий», а теперь «получается, что не только их внешний вид, но и продукция не всегда отвечает всем требованиям». Он предложил читателям своей страницы «вместе решить: нужны ли нам такие киоски с шаурмой». Свой пост градоначальник завершил вопросительным и восклицательным знаками.

В Уфе 15 человек отравились шаурмой: возбуждено уголовное дело

Читайте также:

В Уфе 15 человек отравились шаурмой: возбуждено уголовное дело
Вчера после покупки шаурмы в киоске «Халяль» в микрорайоне Сипайлово были госпитализированы 15 человек, в том числе пять детей. СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности». Свои проверки проводят прокуратура и Роспотребнадзор.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
В Уфе мужчина пришел разбираться в бистро, где 15 взрослых и детей отравились шаурмой
Происшествия
В Уфе мужчина пришел разбираться в бистро, где 15 взрослых и детей отравились шаурмой
В Уфе 15 человек отравились шаурмой: возбуждено уголовное дело
Происшествия
В Уфе 15 человек отравились шаурмой: возбуждено уголовное дело
В Уфе 15 человек отравились шаурмой
Происшествия
В Уфе 15 человек отравились шаурмой
В Башкирии наблюдатели и журналисты сообщают о нестыковках по явке избирателей
Политика
В Башкирии наблюдатели и журналисты сообщают о нестыковках по явке избирателей
В Уфе в микрорайоне Колгуевский появится новая детская поликлиника
Здравоохранение
В Уфе в микрорайоне Колгуевский появится новая детская поликлиника
Радий Хабиров подшутил на мэром Уфы Ульфатом Мустафиным
Политика
Радий Хабиров подшутил на мэром Уфы Ульфатом Мустафиным
Мэр Уфы Ульфат Мустафин сделал замечание за плохую уборку снега в двух районах
ЖКХ
Мэр Уфы Ульфат Мустафин сделал замечание за плохую уборку снега в двух районах
Шоумен Иван Ургант высмеял мэра Уфы Ульфата Мустафина
Это интересно
Шоумен Иван Ургант высмеял мэра Уфы Ульфата Мустафина
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: