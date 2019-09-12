В Башкирии создадут сырный кластер – хаб
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В Башкирии создадут сырный кластер – хаб. Об этом сегодня сообщили в Министерстве сельского хозяйства РБ, сообщает сайт Newsbash.ru.
Все участники совещания поддержали идею Марии Коваль.
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