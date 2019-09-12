В Башкирии создадут сырный кластер – хаб. Об этом сегодня сообщили в Министерстве сельского хозяйства РБ, сообщает сайт Newsbash.ru.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Создать кластер предложила ведущий российский сыродел Мария Коваль, которая приехала в Башкирию на встречу с коллегами. В основе проекта лежит кооперация производителей сыра. Ожидается, что новое производство поможет стать Башкирии полноценными и серьезным участником регионального и федерального рынка.Все участники совещания поддержали идею Марии Коваль.