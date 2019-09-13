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В Кармаскалинском районе высадят 12 тысяч саженцев деревьев в рамках акции «Живи, лес!»

Добавлено: 13.09.19
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Рубрика: Общество
Теги: Кармаскалинский район
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В Кармаскалинском районе высадят 12 тысяч саженцев деревьев в рамках акции «Живи, лес!»

12 тысяч саженцев деревьев различных пород высадят в лесу у озера Голубое в Кармаскалинском районе Башкирии участники всероссийской акции «Живи, лес!», сообщает сайт Newsbash.ru.

В субботу, 14 сентября, на посадку саженцев выйдут сотрудники министерства лесного хозяйства РБ, а также студенты БГАУ и Уфимского лесотехнического техникума, сотрудники Архангельского лесничества и жители Кармаскалинского района.

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Напомним, в Башкортостане в рамках национального проекта «Экология» с 1 сентября по 31 октября проводятся мероприятия Всероссийской акции «Живи, лес!», организованной федеральным агентством лесного хозяйства.

По словам руководителя пресс-службы минлесхоза РБ Айрата Искандарова, в рамках этой акции на территории республики предусмотрены посадки деревьев, дополнения лесных культур, очистка леса от мусора и сбор лесосеменного сырья.

Специалист пояснил, что основная цель этого месячника – это очистка лесных насаждений от валежника, сухостоя, мусора и захламленности. Все это делается в целях обеспечения санитарной и пожарной безопасности в лесах.
- А 5 октября во всех муниципалитетах пройдет акция «Зелёная Башкирия», в рамках которой будут высаживаться деревья, обновляться скверы, парки и создаваться новые аллеи, - сообщил руководитель пресс-службы минлесхоза РБ.
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