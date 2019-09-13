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Многодетной семье из Хайбуллинского района подарили дом

Добавлено: 13.09.19
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Рубрика: Общество
Теги: Хайбуллинский район
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Многодетной семье из Хайбуллинского района подарили дом

В Башкирии многодетной семье погорельцев подарили дом. Чета Потякиных из Хайбуллинского района вырастила четверых кровных детей и двенадцать приемных, сообщает сайт Newsbash.ru.


В начале года их дом в селе Бурибай сгорел. Администрация временно поселила родителей и девять несовершеннолетних детей в возрасте от 9 до 16 лет в муниципальной двухкомнатной квартире, но такое жилье для большой семьи не подходило, поэтому погорельцы обратились в приемную Следственного комитета.

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Следователи направили письма в администрацию и другие профильные ведомства с требованием выдать Потякиным другое жилье или помочь построить новый дом. В августе жилищный вопрос решился. «Бурибаевский горно-обогатительный комбинат» сделал большое пожертвование местному благотворительному фонду, который купил для многодетной семьи новый дом. Причем жилье передали в собственность погорельцев.

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