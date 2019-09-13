Многодетной семье из Хайбуллинского района подарили дом
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В Башкирии многодетной семье погорельцев подарили дом. Чета Потякиных из Хайбуллинского района вырастила четверых кровных детей и двенадцать приемных, сообщает сайт Newsbash.ru.
В начале года их дом в селе Бурибай сгорел. Администрация временно поселила родителей и девять несовершеннолетних детей в возрасте от 9 до 16 лет в муниципальной двухкомнатной квартире, но такое жилье для большой семьи не подходило, поэтому погорельцы обратились в приемную Следственного комитета.
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