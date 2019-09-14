Жители Салавата жалуются на запах химикатов в городе

Жительница Салавата Анастасия пожаловалась на качество воздуха в городе. В пятницу, 13 сентября, женщина обратилась в редакцию и рассказала о том, что неприятный запах стоит уже неделю, сообщает сайт Newsbash.ru.





— 5 сентября утром я проснулась от запаха газа. Почувствовала его, несмотря на пластиковые окна в доме. Мне пора было собираться на работу и отводить ребенка в детский сад. Этот запах был невыносимым, я закрывала рот себе и ребенку шарфом. Очень пахло какими-то химикатами. На улице стоял такой силы смог, что я ничего не видела впереди. Когда пришла на работу, в горле запершило, — рассказывает Анастасия.





— И раньше такое было, но терпимо. А сейчас что: у моих знакомых глаза слезятся, насморк, в горле першит, мы постоянно кашляем, — рассказала женщина.

— За последнюю неделю мы получили десять жалоб на воздух в городе. Все они касались местного нефтехимического предприятия. Мы направили соответствующие запросы в разные ведомства, включая прокуратуру, Роспотребнадзор. Ответы получим в течение тридцати дней. Уже на основании проверки прокуратура решит, штрафовать завод или нет, — сообщили в пресс-службе Минэкологии.

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По словам женщины, на протяжении недели запах не исчезал. Сегодня, 13 сентября, воздух немного чище. Но горожанка боится, что ситуация может усугубиться: Анастасия живет в промышленном районе.Обращаться к местным властям Анастасия не хочет, считает, что это бессмысленно. Сегодня, 13 сентября, она оставила жалобу в электронной приемной органов власти РБ на имя Радия Хабирова.