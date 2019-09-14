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В Башкирии в 2021 году пройдет конгресс пчеловодов «Апимондия»

Добавлено: 14.09.19
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Рубрика: Общество
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В Башкирии в 2021 году пройдет конгресс пчеловодов «Апимондия»

Башкортостан торжественно принял у Канады эстафету на проведение «Апимондии» в 2021 году. Республике передали символ Международного конгресса пчеловодов – цепь. Церемония прошла в городе Монреаль, сообщает сайт Newsbash.ru.

В последний раз в России она была полвека назад, в 1971-м году в Москве. Башкортостан возвратил традицию, когда выиграл право проведения масштабного события в 2017 году.


Илшат Тажитдинов, и.о. заместителя премьер-министра правительства Республики Башкортостан:
«Любой конгресс, и нынешний, который проходит в Монреале, и предстоящий, который пройдет в Уфе, это эффективная площадка для научного обсуждения проблем пчеловодства, выработке их решения. Это площадка для обмена опытом, для обмена самыми современными технологиями в производстве и переработке меда».
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Именно сложности в получении визы не позволили многим желающим попасть в этом году в Канаду. В конгрессе всего приняли участие представители 134 стран, это более 6 тысяч человек и 240 экспонентов. Предполагается, что для участников уфимской «Апимондии» упростят процедуру получения виз.

Сергей Строков, советник посольства Российской Федерации в Канаде:
«С начала 2021 года планируется ввести электронную визу, что упростит процедуру. Думается, что никаких проблем для зарегистрированных участников вообще не должно быть».
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