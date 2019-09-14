Парфюмеры Башкирии выпустили серию духов, посвященную 100-летию Башкортостана
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Башкортостан обрел свой аромат. Уфимское парфюмерное ателье выпустило лимитированную серию духов, посвященную 100-летию Башкортостана. В композиции смешались ароматы Южного Урала: липа, мед, башкирские травы, цветок курая – запах Родины в одном флаконе, сообщает сайт Newsbash.ru.
Теплый, уютный, согревающий, родной. Аромат создавался в течение 9 месяцев, и из 20 экземпляров был выбран один, тот самый. Создательница духов позаботилась не только о самом аромате, но и о флаконе, в котором хранится «дух Башкирии».
«Меня вдохновила башкирская музыка, башкирские травы и песня «Туган як». Коробка выполнена в имитации яшмы, цветок курая – это символ Башкортостана, корни дерева – это мои корни. В дальнейшем аромат появится в минимальных объемах – 15 мл».Теперь туристы могут увозить домой не только вкус, но и запах Башкортостана. Возможно, в скором времени духи станут визитной карточкой республики. И открывая флакон духов, каждый сможет перенестись в башкирский край, где теплый ветер веет аромат цветущей липы.
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