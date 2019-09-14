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В Уфе девушка исполнила зажигательный танец на вечерней улице

Добавлено: 14.09.19
Просмотров: 116
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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В Уфе девушка исполнила зажигательный танец на вечерней улице

Очевидцы засняли танцующую девушку на одной из вечерних улиц уфимского Сипайлово. Предположительно, танцовщица вышла из машины во время кратковременной остановки, чтобы исполнить свой короткий зажигательный танец, сообщает сайт Newsbash.ru.


Мнения пользователей сети разделились. Одни посчитали это глупой и небезопасной выходкой. Другие одобрили «дорожное шоу», заметив, что среди скучного серого потока нашелся человек, который решил поднять всем настроение.

«Жги детка, ты в танцах!», воззвали некоторые комментаторы.
Привел ли этот перфоманс к аварийной ситуации на дороге и помешал ли другим автомобилистам – не сообщается.
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