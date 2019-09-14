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Анастасия Заворотнюк находится в тяжелом состоянии: отек мозга привел к параличу

Добавлено: 14.09.19
Просмотров: 54
Рубрика: Общество
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Анастасия Заворотнюк находится в тяжелом состоянии: отек мозга привел к параличу

Врачи одной из московских клиник прекратили интенсивное лечение актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Такое решение был принято после ухудшения состояния здоровья актрисы», — передает telegram-канал.

Заворотнюк ранее лежала в больнице в Польше, откуда ее выписали, пояснив, что дальнейшее лечение ей противопоказано. Несмотря на предписания зарубежных врачей, их российские коллеги решили и дальше бороться с заболеванием артистки. Сейчас она остается под наблюдением.

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Актриса, по данным СМИ, находится в реанимации из-за отека мозга. На фоне болезни ее частично парализовало, отмечает агентство Nation News. Позже Заворотнюк ввели в медикаментозную кому, уточняет телеканал 360. Незадолго до госпитализации она собиралась рассказать о своем недуге в эфире федеральных телеканалов. Музыкальный продюсер Андрей Разин, друживший с артисткой, заявил, что ее состояние могло ухудшиться из-за процедуры омоложения стволовыми клетками.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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