Анастасия Заворотнюк находится в тяжелом состоянии: отек мозга привел к параличу
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Врачи одной из московских клиник прекратили интенсивное лечение актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Такое решение был принято после ухудшения состояния здоровья актрисы», — передает telegram-канал.
Заворотнюк ранее лежала в больнице в Польше, откуда ее выписали, пояснив, что дальнейшее лечение ей противопоказано. Несмотря на предписания зарубежных врачей, их российские коллеги решили и дальше бороться с заболеванием артистки. Сейчас она остается под наблюдением.
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