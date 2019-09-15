Радий Хабиров: "Еще 140 семей перестали быть обманутыми дольщиками"

Избранный глава РБ Радий Хабиров на своей страничке в социальных сетях поделился радостной новостью, которая касается 140 семей Башкортостана, сообщает сайт Newsbash.ru.





— Сегодня в республике еще 140 семей перестали быть обманутыми дольщиками, — констатировал Радий Хабиров. — Для достройки этих двух домов в Нефтекамске мы заложили 25 миллионов на сети в РАИП и привлекли из внебюджетных источников для застройщика 50 миллионов в кредит под четыре процента.

— Дольщики ждали этого дня на пять лет дольше, чем им обещали изначально. В республике еще остаются тысячи людей, которые где-то из-за непорядочности и некомпетентности застройщика, где-то из-за экономических неурядиц, а где-то — из-за некачественного взаимодействия бизнеса и чиновников годами скитаются по съёмным углам, — подчеркнул Радий Хабиров.

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В результате, все это позволило руководству республики уложиться в контрольные сроки и вручить людям ключи именно сегодня, 15 сентября.Избранный Глава РБ отметил, что механизмы возвращения людям крыши над головой ему понятны. И в каждом случае гражданам помогут настолько быстро, насколько это возможно.