Радий Хабиров: "Еще 140 семей перестали быть обманутыми дольщиками"
Комментарии (0)
Загрузка...
Избранный глава РБ Радий Хабиров на своей страничке в социальных сетях поделился радостной новостью, которая касается 140 семей Башкортостана, сообщает сайт Newsbash.ru.
— Сегодня в республике еще 140 семей перестали быть обманутыми дольщиками, — констатировал Радий Хабиров. — Для достройки этих двух домов в Нефтекамске мы заложили 25 миллионов на сети в РАИП и привлекли из внебюджетных источников для застройщика 50 миллионов в кредит под четыре процента.
Читайте также:Радий Хабиров принял участие в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1»
— Дольщики ждали этого дня на пять лет дольше, чем им обещали изначально. В республике еще остаются тысячи людей, которые где-то из-за непорядочности и некомпетентности застройщика, где-то из-за экономических неурядиц, а где-то — из-за некачественного взаимодействия бизнеса и чиновников годами скитаются по съёмным углам, — подчеркнул Радий Хабиров.Избранный Глава РБ отметил, что механизмы возвращения людям крыши над головой ему понятны. И в каждом случае гражданам помогут настолько быстро, насколько это возможно.
Читайте также
ЖКХ
Стало известно, когда сдадут дома ЖК «Новобулгаково» в Уфе
Экономика
Вопрос с обманутыми дольщиками ЖК «Серебряный ручей» сдвигается с мертвой точки
Политика
Радий Хабиров проблему дольщиков намерен решать в ручном режиме
Политика
В Башкирии 64 дома обманутых дольщиков должны сдать в 2019 году
Политика
Радий Хабиров потребовал до 23 декабря вручить ключи от квартир обманутым дольщикам
Общество
В Башкирии опубликован график встреч с обманутыми дольщиками
Политика
Радий Хабиров взялся за проблемы обманутых дольщиков в Башкирии
Общество
Дольщики достроенных домов «Миловского парка» так и не получили свое жилье