Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В России вступят в силу новые правила ухода в отпуск

В России вступят в силу новые правила ухода в отпуск

Добавлено: 16.09.19
Просмотров: 55
Рубрика: Общество
Комментарии (0)
Загрузка...
В России вступят в силу новые правила ухода в отпуск

С 1 октября в России вступят в силу новые правила ухода в отпуск, согласно которым достаточно будет уведомить работодателя по электронной почте, сообщает сайт Newsbash.ru.


По данным издания, заявление о предоставлении отпуска работник должен писать и предоставлять тогда, когда он планирует отправиться отдыхать вне графика. С 1 октября нет необходимости лично нести заявление своему непосредственному руководителю, достаточно будет выслать его по электронной почте.

В России упростили процедуру оформления полиса ОМС

Читайте также:

В России упростили процедуру оформления полиса ОМС
Однако это возможно только в том случае, если электронный документооборот закреплен в трудовом договоре с работодателем, уточняется в статье.

Ранее «Российская газета» сообщила, что у россиян появится возможность оформлять пенсию дистанционно. Для этого на портале госуслуг будет запущен специальный сервис — «Пенсия онлайн». Предполагается, что граждане также смогут проверять трудовой стаж, при необходимости корректировать его, добавляя неучтенные места работы — для этого достаточно будет подать электронное заявление.
Читать еще...


Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
В России запретят китайские рыболовные сети и ограничат суточные нормы вылова рыбы
Человек и закон
В России запретят китайские рыболовные сети и ограничат суточные нормы вылова рыбы
В России принят закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Человек и закон
В России принят закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Какие изменения в законе ждут россиян с 1 июня 2019 года
Человек и закон
Какие изменения в законе ждут россиян с 1 июня 2019 года
В России упростили процедуру оформления полиса ОМС
Здравоохранение
В России упростили процедуру оформления полиса ОМС
Минтруда планирует внедрить электронные трудовые книжки
Человек и закон
Минтруда планирует внедрить электронные трудовые книжки
Новые правила регистрации автомобиля вступили в силу в России
Человек и закон
Новые правила регистрации автомобиля вступили в силу в России
В Башкирии подать заявление в ЗАГС можно будет за год до регистрации
Это интересно
В Башкирии подать заявление в ЗАГС можно будет за год до регистрации
В России ужесточили правила оформления электронных полисов ОСАГО
Человек и закон
В России ужесточили правила оформления электронных полисов ОСАГО
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: