С 1 октября в России вступят в силу новые правила ухода в отпуск, согласно которым достаточно будет уведомить работодателя по электронной почте, сообщает сайт Newsbash.ru.





По данным издания, заявление о предоставлении отпуска работник должен писать и предоставлять тогда, когда он планирует отправиться отдыхать вне графика. С 1 октября нет необходимости лично нести заявление своему непосредственному руководителю, достаточно будет выслать его по электронной почте.

Однако это возможно только в том случае, если электронный документооборот закреплен в трудовом договоре с работодателем, уточняется в статье.Ранее «Российская газета» сообщила, что у россиян появится возможность оформлять пенсию дистанционно. Для этого на портале госуслуг будет запущен специальный сервис — «Пенсия онлайн». Предполагается, что граждане также смогут проверять трудовой стаж, при необходимости корректировать его, добавляя неучтенные места работы — для этого достаточно будет подать электронное заявление.



