В Уфе прошел конкурс красоты "Мисс МФЦ Республики Башкортостан"

В Уфе впервые состоялся конкурс красоты для сотрудниц многофункционального центра. За звание мисс МФЦ поборолись 80 девушек со всей республики, сообщает сайт Newsbash.ru.



По результатам двух заочных этапов в финал попали 24 участницы. Операторы центра, юристы и экономисты доказали, что могут ходить по подиуму не хуже моделей. Покорили участницы и своими талантами — девушки исполняли танцы народов мира и пели.

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Оценивал творчество девушек исключительно мужской состав жюри. Это известные медийные личности в области журналистики, искусства, бизнеса и спорта. А в качестве подарков для своих сотрудниц организация приготовила сертификаты и путевки в теплые страны.