В Уфе прошел конкурс красоты "Мисс МФЦ Республики Башкортостан"
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В Уфе впервые состоялся конкурс красоты для сотрудниц многофункционального центра. За звание мисс МФЦ поборолись 80 девушек со всей республики, сообщает сайт Newsbash.ru.
По результатам двух заочных этапов в финал попали 24 участницы. Операторы центра, юристы и экономисты доказали, что могут ходить по подиуму не хуже моделей. Покорили участницы и своими талантами — девушки исполняли танцы народов мира и пели.
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