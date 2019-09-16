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В Уфе прошел конкурс красоты "Мисс МФЦ Республики Башкортостан"

Добавлено: 16.09.19
Просмотров: 81
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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В Уфе прошел конкурс красоты "Мисс МФЦ Республики Башкортостан"

В Уфе впервые состоялся конкурс красоты для сотрудниц многофункционального центра. За звание мисс МФЦ поборолись 80 девушек со всей республики, сообщает сайт Newsbash.ru.


По результатам двух заочных этапов в финал попали 24 участницы. Операторы центра, юристы и экономисты доказали, что могут ходить по подиуму не хуже моделей. Покорили участницы и своими талантами — девушки исполняли танцы народов мира и пели.

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Оценивал творчество девушек исключительно мужской состав жюри. Это известные медийные личности в области журналистики, искусства, бизнеса и спорта. А в качестве подарков для своих сотрудниц организация приготовила сертификаты и путевки в теплые страны. 
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