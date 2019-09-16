В Башкирии не будут переходить на четырехдневную рабочую неделю

Башкирия не будет участвовать в эксперименте по внедрению четырехдневной рабочей недели. Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Юрий Мельников, сообщает сайт Newsbash.ru.





Ранее «Известия» со ссылкой на заместителя Министерства экономического развития России Петра Засельского сообщали, что ведомство рассматривает возможность перехода на короткую рабочую неделю для предприятий, которые входят в национальный проект по повышению производительности. В этом проекте участвуют 266 компаний из 30 регионов страны. В Башкирии находятся 33 таких предприятия, но, по словам Мельникова, они пока участвовать в эксперименте не планируют, сообщают «РИА Новости».

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Напомним, первым идею короткой рабочей недели озвучил премьер правительства России Дмитрий Медведев. В пятницу он провел встречу с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым. Стороны договорились, что для обсуждения этой инициативы будет создана отдельная рабочая группа.