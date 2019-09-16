В Башкирии не будут переходить на четырехдневную рабочую неделю
Комментарии (0)
Загрузка...
Башкирия не будет участвовать в эксперименте по внедрению четырехдневной рабочей недели. Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Юрий Мельников, сообщает сайт Newsbash.ru.
Ранее «Известия» со ссылкой на заместителя Министерства экономического развития России Петра Засельского сообщали, что ведомство рассматривает возможность перехода на короткую рабочую неделю для предприятий, которые входят в национальный проект по повышению производительности. В этом проекте участвуют 266 компаний из 30 регионов страны. В Башкирии находятся 33 таких предприятия, но, по словам Мельникова, они пока участвовать в эксперименте не планируют, сообщают «РИА Новости».
Читайте также:Дмитрий Медведев о переходе на четырехдневную рабочую неделю: «Такой переход совершится, но «не сию секунду»
Читайте также
Политика
Дмитрий Медведев о переходе на четырехдневную рабочую неделю: «Такой переход совершится, но «не сию секунду»
Общество
Профсоюзы России предложили перейти на 4-дневную рабочую неделю
Персоны
Иванова Ленара Хакимовна - биография, новости, фото, дата рождения, пресс-досье
Политика
Ольга Кабанова назначена первым заместителем министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии
Образование
В Башкирии к 1 сентября 2019 года все школы без исключения перейдут на пятидневку
Политика
Юрий Мельников возглавил Минтруда Башкирии
Политика
В России сократят государственные и муниципальные предприятия
Общество
Минтруд предложил создавать в офисе комнаты для детей сотрудников