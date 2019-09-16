«Хлебная дорога добра»: в Стерлитамаке прошёл республиканский фестиваль хлеба

В Стерлитамаке прошёл республиканский фестиваль хлеба. Это завершающее мероприятие республиканского проекта «Хлебная дорога добра», сообщает сайт Newsbash.ru.



На площади в исторической части города для жителей были организованы различные фотозоны, мастер-классы, игры, выставки хлебной продукции. Основная цель мероприятия – показать ценность хлеба.



Гости праздника смогли продегустировать хлеба разных народов мира - из пшеницы, ржи, риса, кукурузы, гороха и других культур. Каждый желающий получил возможность испечь свой собственный хлеб. Для этого пришлось потрудиться: для начала нужно было обмолотить зерно, перемолоть его в муку, замесить тесто, и только затем испечь и пробовать. Для детей проводился конкурс рисунков «Хлеб моей мамы». Перед гостями выступили ведущие творческие коллективы города. А в заключение праздника всех пришедших ждало вкусное, румяное угощение: 100 пирогов с различными ягодными и фруктовыми начинками.





Фестиваль хлеба был организован с использованием гранта Президента России на развитие гражданского общества. Организаторы - администрация Стерлитамака, Министерство культуры республики, Ассамблея народов Республики Башкортостан, республиканский Мордовский национально-культурный центр. Генеральным партнёром фестиваля выступил - «Стерлитамакский хлебокомбинат».Фестиваль хлеба подобного масштаба в Стерлитамаке проводится впервые. При этом нужно отметить, что Стерлитамакский хлебокомбинат и ранее, на протяжении нескольких лет, устраивал в городе Праздники хлеба. По сути праздники похожи. Разница в количестве участников и гостей. В республиканском фестивале принимают участие не только крупнейший в городе хлебокомбинат, но и различные предприятия общественного питания и частные мини-пекарни.

Почётными гостями фестиваля стали член Совета Федерации Ирек Ялалов, глава администрации Стерлитамака Владимир Куликов, депутаты Государственной Думы РФ Алексей Изотов и Зугура Рахматуллина, депутаты Государственного Собрания – Курултая РБ и Совета городского округа.



По приблизительным подсчётам Фестиваль хлеба в Стерлитамаке посетили порядка 2 тысяч человек.

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