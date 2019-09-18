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Как получить сертификат на реабилитацию ребенка-инвалида в Башкирии

Добавлено: 18.09.19
Просмотров: 33
Рубрика: Общество
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Как получить сертификат на реабилитацию ребенка-инвалида в Башкирии

Жители Башкирии, воспитывающие детей с инвалидностью, теперь могут получить сертификат на 42 тысячи рублей (если быть точным — 41 722,59), которым можно оплатить реабилитацию ребенка. Такое поручение дал врио главы Радий Хабиров. Как это сделать – читайте в нашем материале.

Кто может его получить?
Право на получение выплат имеют дети-инвалиды:

  1. проживающие на территории республики;
  2. не проходившие реабилитацию в государственных реабилитационных центрах последний год.

Какие нужны документы?
Для получения сертификата вам необходимо:

  • Заявление (бланк возьмите по этой ссылке﻿ в приложении 1);

  • Паспорт родителя или законного представителя ребенка;

  • Паспорт или свидетельство о рождении ребенка;

  • Документ, подтверждающий, что ребенок зарегистрирован в Башкирии (если это не прописано в паспорте или свидетельстве о рождении);

  • Справка об инвалидности и индивидуальная программа реабилитации и абилитации (получить в Главном бюро медико-социальной экспертизы);

  • Справка, что у ребенка нет медицинских противопоказаний на реабилитацию (получить у врачебной комиссии по месту жительства).

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В течение восьми дней с момента подачи заявления комиссия пришлет вам свое решение. Отказать вам могут, если вы собрали не все документы, заполнили их с ошибками или есть медицинские противопоказания к реабилитации.

Повторно за получением сертификата можно обратиться не раньше чем через год после того, как закончилось действие первого.

Как потратить сертификат?
Где проходить реабилитацию, вы выбираете самостоятельно. Условий три – потратить сертификат можно только в одном центре, он должен быть негосударственным и находиться на территории республики. Рекомендуем заранее связаться с ним и обговорить все условия и даты заезда.

По сертификату можно оплатить следующие услуги:
  • предоставление жилого помещения для стационарного пребывания и приема пищи;
  • первичная медико-санитарная помощь ребенку-инвалиду;
  • обеспечение ухода за ребенком-инвалидом в случае его пребывания без сопровождающего лица;
  • квалифицированное социально-медицинское консультирование;
  • ЛФК (лечебная физкультура);
  • ЛФК на воде (адаптивное плавание);
  • лечебный массаж;
  • физиотерапия;
  • механотерапия;
  • кинезотерапия;
  • рефлексотерапия;
  • психолого-медико-педагогическое обследование ребенка-инвалида;
  • коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с ребенком-инвалидом;
  • обучение членов семьи ребенка-инвалида основам медико-психологических и социально-медицинских знаний для проведения реабилитации в домашних условиях;
  • развитие мелкой моторики у ребенка-инвалида, арт-терапия;
  • игротерапия;
  • логопедическая диагностика, консультация логопеда, логопедический массаж;
  • профориентационная работа с ребенком-инвалидом, помощь в профориентации.

Вы можете выбрать дополнительные услуги, не входящие в этот список, но оплачивать их придется самостоятельно.

С собой в Центр необходимо взять следующие документы:
  • Паспорт родителя или законного представителя;
  • Свидетельство о рождении или паспорт ребенка;
  • Копию пенсионного страхового свидетельства ребенка;
  • Страховой медицинский полис ребенка;
  • Справку Бюро МСЭ об установлении инвалидности ребенку;
  • Индивидуальную программу реабилитации и абилитации ребенка;
  • Полученный сертификат;
  • Амбулаторную карту ребенка-инвалида (развернутая выписка из амбулаторной карты формы 027/у);
  • Медицинскую справку об отсутствии контактов ребенка-инвалида с инфекционными больными (справка действительна в течение трех дней).

Важно. Срок действия сертификата — два месяца со дня выдачи! Продлить его еще на два месяца возможно лишь при форс-мажорных обстоятельствах. Например, если заболели ребенок или его родитель.

Куда обращаться, если остались вопросы?
Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ
Телефон: +7 (347) 218-06-78.
График работы:
9.00-18.00 ч. (будние дни), перерыв 13.00-14.00 ч.

Республиканский центр социального обслуживания населения
Адрес: г. Уфа, ул. Менделеева, 136/2.
Телефон: +7 (347) 286-51-06, +7 (347) 286-51-05.
График работы:
9.00-18.00 ч. (будние дни), перерыв 13.00-14.00 ч.

Его филиалы в Уфе:
Демский район: ул. Мусоргского, 19а, тел.281-49-69;
Калининский и Орджоникидзевский районы: ул. Б. Хмельницкого, 53, тел.287-52-04;
Кировский район: ул. Менделеева, 136/2, тел.286-51-05;
Ленинский и Советский районы: ул. Цюрупы, 102, тел.287-52-08;
Октябрьский район: ул. Р. Зорге, 31, тел.287-52-31.

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