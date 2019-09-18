Как получить сертификат на реабилитацию ребенка-инвалида в Башкирии

Жители Башкирии, воспитывающие детей с инвалидностью, теперь могут получить сертификат на 42 тысячи рублей (если быть точным — 41 722,59), которым можно оплатить реабилитацию ребенка. Такое поручение дал врио главы Радий Хабиров. Как это сделать – читайте в нашем материале.



Кто может его получить?

Право на получение выплат имеют дети-инвалиды:

проживающие на территории республики; не проходившие реабилитацию в государственных реабилитационных центрах последний год.





Какие нужны документы?

Для получения сертификата вам необходимо:

Заявление (бланк возьмите по этой ссылке﻿ в приложении 1);

Паспорт родителя или законного представителя ребенка;

Паспорт или свидетельство о рождении ребенка;

Документ, подтверждающий, что ребенок зарегистрирован в Башкирии (если это не прописано в паспорте или свидетельстве о рождении);

Справка об инвалидности и индивидуальная программа реабилитации и абилитации (получить в Главном бюро медико-социальной экспертизы);

Справка, что у ребенка нет медицинских противопоказаний на реабилитацию (получить у врачебной комиссии по месту жительства).

предоставление жилого помещения для стационарного пребывания и приема пищи;

первичная медико-санитарная помощь ребенку-инвалиду;

обеспечение ухода за ребенком-инвалидом в случае его пребывания без сопровождающего лица;

квалифицированное социально-медицинское консультирование;

ЛФК (лечебная физкультура);

ЛФК на воде (адаптивное плавание);

лечебный массаж;

физиотерапия;

механотерапия;

кинезотерапия;

рефлексотерапия;

психолого-медико-педагогическое обследование ребенка-инвалида;

коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с ребенком-инвалидом;

обучение членов семьи ребенка-инвалида основам медико-психологических и социально-медицинских знаний для проведения реабилитации в домашних условиях;

развитие мелкой моторики у ребенка-инвалида, арт-терапия;

игротерапия;

логопедическая диагностика, консультация логопеда, логопедический массаж;

профориентационная работа с ребенком-инвалидом, помощь в профориентации.

Паспорт родителя или законного представителя;

Свидетельство о рождении или паспорт ребенка;

Копию пенсионного страхового свидетельства ребенка;

Страховой медицинский полис ребенка;

Справку Бюро МСЭ об установлении инвалидности ребенку;

Индивидуальную программу реабилитации и абилитации ребенка;

Полученный сертификат;

Амбулаторную карту ребенка-инвалида (развернутая выписка из амбулаторной карты формы 027/у);

Медицинскую справку об отсутствии контактов ребенка-инвалида с инфекционными больными (справка действительна в течение трех дней).





В течение восьми дней с момента подачи заявления комиссия пришлет вам свое решение. Отказать вам могут, если вы собрали не все документы, заполнили их с ошибками или есть медицинские противопоказания к реабилитации.Повторно за получением сертификата можно обратиться не раньше чем через год после того, как закончилось действие первого.Где проходить реабилитацию, вы выбираете самостоятельно. Условий три – потратить сертификат можно только в одном центре, он должен быть негосударственным и находиться на территории республики. Рекомендуем заранее связаться с ним и обговорить все условия и даты заезда.По сертификату можно оплатить следующие услуги:Вы можете выбрать дополнительные услуги, не входящие в этот список, но оплачивать их придется самостоятельно.С собой в Центр необходимо взять следующие документы:Срок действия сертификата — два месяца со дня выдачи! Продлить его еще на два месяца возможно лишь при форс-мажорных обстоятельствах. Например, если заболели ребенок или его родитель.

Куда обращаться, если остались вопросы?

Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ

Телефон: +7 (347) 218-06-78.

График работы:

9.00-18.00 ч. (будние дни), перерыв 13.00-14.00 ч.



Республиканский центр социального обслуживания населения

Адрес: г. Уфа, ул. Менделеева, 136/2.

Телефон: +7 (347) 286-51-06, +7 (347) 286-51-05.

График работы:

9.00-18.00 ч. (будние дни), перерыв 13.00-14.00 ч.



Его филиалы в Уфе:

Демский район: ул. Мусоргского, 19а, тел.281-49-69;

Калининский и Орджоникидзевский районы: ул. Б. Хмельницкого, 53, тел.287-52-04;

Кировский район: ул. Менделеева, 136/2, тел.286-51-05;

Ленинский и Советский районы: ул. Цюрупы, 102, тел.287-52-08;

Октябрьский район: ул. Р. Зорге, 31, тел.287-52-31.