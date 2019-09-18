В Зилаирском, Белорецком и Баймакском районах Башкирии открылись новые пожарные депо
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В селах Башкирии открыты три новых пожарных депо, сообщает пресс-служба госкомитета по чрезвычайным ситуациям Башкортостана, сообщает сайт Newsbash.ru.
Новые депо открыты в селах Зилаир Зилаирского района, Верхний Авзян Белорецкого района и Темясово Баймакского района.
Также строится пожарное депо на 4 выезда в селе Кушнаренково Кушнаренковского района. Строительные работы планируется завершить, по данным ведомства, к концу октября текущего года.
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По сообщению пресс-службы ведомства, до 2024 года планируется проектирование и строительство еще 17 пожарных депо.
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