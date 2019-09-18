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В Зилаирском, Белорецком и Баймакском районах Башкирии открылись новые пожарные депо

Добавлено: 18.09.19
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Рубрика: Общество
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В Зилаирском, Белорецком и Баймакском районах Башкирии открылись новые пожарные депо

В селах Башкирии открыты три новых пожарных депо, сообщает пресс-служба госкомитета по чрезвычайным ситуациям Башкортостана, сообщает сайт Newsbash.ru.

Новые депо открыты в селах Зилаир Зилаирского района, Верхний Авзян Белорецкого района и Темясово Баймакского района.


Также строится пожарное депо на 4 выезда в селе Кушнаренково Кушнаренковского района. Строительные работы планируется завершить, по данным ведомства, к концу октября текущего года.

В Зилаирском районе открыли новое пожарное депо

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В Зилаирском районе открыли новое пожарное депо
В рамках реализации стратегии развития пожарно-спасательных сил до 2030 года сейчас разрабатывается проектная документация для строительства пожарных депо в селах Красноусольский Гафурийского района и Амзя города Нефтекамск.

По сообщению пресс-службы ведомства, до 2024 года планируется проектирование и строительство еще 17 пожарных депо.
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