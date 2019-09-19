У жителей Башкирии в октябре появятся дополнительные выходные дни
Комментарии (0)
Загрузка...
В октябре Башкирия будет праздновать День республики, в связи с чем у местных жителей появится дополнительный выходной день, сообщает сайт Newsbash.ru.
Читайте также:В какие дни жители Башкирии будут отдыхать в 2019 году
Так, в этом году 11 октября, когда традиционно отмечается День республики, приходится на пятницу, поэтому выходными днями объявлены 11, 12, 13 октября. В четверг, 10 октября, жители региона смогут уйти с работы на час раньше.
Отметим, что следующие ближайшие праздничные выходные будут в честь Дня народного единства (2, 3, 4 ноября).Читать еще...
Читайте также
Общество
Календарь на 2020 год с праздниками: как будем отдыхать на следующий год
Общество
15 мая жители Башкирии смогут пораньше уйти с работы
Это интересно
Как будем отдыхать на Новый год
Общество
В Башкирии в связи с праздниками поменяется график движения электричек
Общество
У жителей Башкирии в ноябре будет 3 нерабочих дня
Общество
В Минтруде разъяснили о выходных днях в ноябре
Общество
В какие дни жители Башкирии будут отдыхать в 2019 году
Общество
В 2019 году у жителей Башкирии станет больше выходных