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У жителей Башкирии в октябре появятся дополнительные выходные дни

Добавлено: 19.09.19
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Рубрика: Общество
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У жителей Башкирии в октябре появятся дополнительные выходные дни

В октябре Башкирия будет праздновать День республики, в связи с чем у местных жителей появится дополнительный выходной день, сообщает сайт Newsbash.ru

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Так, в этом году 11 октября, когда традиционно отмечается День республики, приходится на пятницу, поэтому выходными днями объявлены 11, 12, 13 октября. В четверг, 10 октября, жители региона смогут уйти с работы на час раньше.

Отметим, что следующие ближайшие праздничные выходные будут в честь Дня народного единства (2, 3, 4 ноября).
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