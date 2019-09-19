У жителей Башкирии в октябре появятся дополнительные выходные дни

В октябре Башкирия будет праздновать День республики, в связи с чем у местных жителей появится дополнительный выходной день, сообщает сайт Newsbash.ru

Так, в этом году 11 октября, когда традиционно отмечается День республики, приходится на пятницу, поэтому выходными днями объявлены 11, 12, 13 октября. В четверг, 10 октября, жители региона смогут уйти с работы на час раньше.





Отметим, что следующие ближайшие праздничные выходные будут в честь Дня народного единства (2, 3, 4 ноября).

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