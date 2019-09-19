В Туймазинском районе торжественно открыли автобусную остановку для школьников

Накануне в деревне Ардатовка, что в Туймазинском районе Башкирии, произошло торжественное событие – открытие остановочного павильона, сообщает сайт Newsbash.ru.





На открытие остановки пришли депутаты сельсовета, ученики и учителя сельской школы. Новый остановочный комплекс выполнен в цветах российского триколора.

Как выяснилось, стоимость постройки остановки составила 100 тысяч рублей. Как отметили в администрации Туймазинского района, павильон строился специально для школьников, которые ездят на школьном автобусе в соседнюю деревню Какрыбашево.Перерезать ленточку, знаменующую открытие остановки доверили старосте деревни Ардатовка и ее внуку, первокласснику сельской школы Какрыбашево.