В Туймазинском районе торжественно открыли автобусную остановку для школьников
Комментарии (0)
Загрузка...
Накануне в деревне Ардатовка, что в Туймазинском районе Башкирии, произошло торжественное событие – открытие остановочного павильона, сообщает сайт Newsbash.ru.
На открытие остановки пришли депутаты сельсовета, ученики и учителя сельской школы. Новый остановочный комплекс выполнен в цветах российского триколора.
Перерезать ленточку, знаменующую открытие остановки доверили старосте деревни Ардатовка и ее внуку, первокласснику сельской школы Какрыбашево.
Читать еще...
Читайте также
Общество
В Уфе автобусную остановку «Училище искусств» перенесут на улицу Новомостовая
Происшествия
В Салаватском районе школьников живущих на окраине села не подвозил школьный автобус
Культура
В Аургазинском районе откроется Дом культуры за 1,5 млн рублей
Культура
В Туймазинском районе открыли новый Дом культуры
Общество
В Благовещенском районе появилась новая детская площадка
Общество
В Туймазинском районе проведут ремонт почти на 8 миллионов рублей
Общество
В Уфе появятся новые комфортные остановки
Общество
В Мишкинском районе торжественно открыли объекты отремонтированные в рамках проекта «Реальные дела»