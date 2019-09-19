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Жители Башкирии ощутили последствия непогоды

Добавлено: 19.09.19
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Рубрика: Общество
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Жители Башкирии ощутили последствия непогоды

Теплые дни так называемого бабьего лета закончились. По всей республике синоптики прогнозируют дожди и пасмурную погоду. Сегодня, 19 сентября, МЧС Башкирии предупредил жителей о шквалистом ветре, порывы которого могут достигать 26 метров в секунду, сообщает сайт Newsbash.ru.


На себе капризы осенней непогоды ощутили жители Стерлитамака. Так, от сильного ветра на улицах города на проезжую часть падали крупные ветки деревьев, некоторые из них попали на автомобили. Особую обеспокоенность принесли полеты мусорных контейнеров, которые нанесли ощутимый ущерб машинам.


Для пешеходов шквалистый ветер также является небезопасным, так как ветки деревьев и мелкий мусор могли нанести травму. Фотографиями последствий непогоды они поделились в социальных сетях.
Для жителей столицы Башкирии непогода не прошла без последствий. Так, по данным Управления гражданской защиты Уфы, к ним поступило больше 50 обращений о падениях деревьев, баннеров, столбов, заборов и обрывах проводов. 
Напомним, синоптики дали прогноз на 19 сентября. Так, по данным специалистов, днем будут дожди и грозы. Столбик термометра опустится ночью до +4°, а днем поднимется до +15°.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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