В Стерлитамакском районе двухлетнюю девочку не берут в детский сад из-за внешности
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В Башкирии двухлетнюю девочку не берут в детский сад из-за внешности. Софья Гизатуллина родилась в деформированным лицом и сросшимися пальцами рук и ног, сообщает сайт Newsbash.ru.
Семья проживает в села Алатаны Стрелитамакского района. В их доме нет отопления и горячей воды, а газовая плита сломалась. Родители не получают никакой помощи от властей, хотя несколько раз обращались в центр «Семья». Отец девочки работает водителем, также с ними проживают бабушка и дедушка, который недавно потерял работу.
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«Маме сказали, что Софья, мягко говоря, не такая, как все, поэтому будет пугать детей. Свой отказ сотрудники садика объясняют тем, что у Софьи деформировано лицо, сросшиеся пальцы на руках и ногах, а также она не умеет говорить. Неужели ребенок виноват, что он таким родился? В остальном Софья – самый обычный ребенок. Она ходит, играет, слышит, видит и спокойно кушает. К тому же девочка такая ласковая, она бы непременно нашла себе друзей», – говорит волонтер организации «Радуга Добра» Регина Биргулиева.Теперь волонтеры хотят показать Софью врачу и добиться места в детском саду. А для семьи отремонтировать водонагреватель и купить новую плиту.
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