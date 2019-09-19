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В Стерлитамакском районе двухлетнюю девочку не берут в детский сад из-за внешности

Добавлено: 19.09.19
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Рубрика: Общество
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамакском районе двухлетнюю девочку не берут в детский сад из-за внешности

В Башкирии двухлетнюю девочку не берут в детский сад из-за внешности. Софья Гизатуллина родилась в деформированным лицом и сросшимися пальцами рук и ног, сообщает сайт Newsbash.ru.


Семья проживает в села Алатаны Стрелитамакского района. В их доме нет отопления и горячей воды, а газовая плита сломалась. Родители не получают никакой помощи от властей, хотя несколько раз обращались в центр «Семья». Отец девочки работает водителем, также с ними проживают бабушка и дедушка, который недавно потерял работу.

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Недавно мама Софьи хотела устроить дочку в детский сад, чтобы выйти на работу самой, но ей отказали.
«Маме сказали, что Софья, мягко говоря, не такая, как все, поэтому будет пугать детей. Свой отказ сотрудники садика объясняют тем, что у Софьи деформировано лицо, сросшиеся пальцы на руках и ногах, а также она не умеет говорить. Неужели ребенок виноват, что он таким родился? В остальном Софья – самый обычный ребенок. Она ходит, играет, слышит, видит и спокойно кушает. К тому же девочка такая ласковая, она бы непременно нашла себе друзей», – говорит волонтер организации «Радуга Добра» Регина Биргулиева.
Теперь волонтеры хотят показать Софью врачу и добиться места в детском саду. А для семьи отремонтировать водонагреватель и купить новую плиту.
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