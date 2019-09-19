Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Цена построенного остановочного павильона в Туймазинском районе вызвала бурное обсуждение в соцсетях

Цена построенного остановочного павильона в Туймазинском районе вызвала бурное обсуждение в соцсетях

Добавлено: 19.09.19
Просмотров: 11
Рубрика: Общество
Теги: Туймазинский район
Комментарии (0)
Загрузка...
Цена построенного остановочного павильона в Туймазинском районе вызвала бурное обсуждение в соцсетях

В деревне Ардатовка Туймазинского района Башкирии на днях установили остановочный павильон. Дело в том, что ежедневно за знаниями в соседнее село отправляются шесть учеников. Раньше дети ждали школьный автобус прямо на обочине, в непогоду стояли под открытым небом, а теперь у них появился новый остановочный павильон из профнастила. Остановку открывали всей деревней, сообщает сайт Newsbash.ru.


Эта новость, а точнее стоимость павильона — 99 тысяч рублей — вызвала бурное обсуждение в соцсетях: «По мне, дорого за такое. Там материала всего ничего», «Себестоимость тысяч 15», «99 000 как-то дорого для такого объекта».

В Туймазинском районе торжественно открыли автобусную остановку для школьников

Читайте также:

В Туймазинском районе торжественно открыли автобусную остановку для школьников
«Ряд пользователей не понял значимости данного события. Для жителей крупных городов появление остановочного павильона действительно кажется делом будничным, но сельчане оценили новый объект», — прокомментировали в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».
По данным ведомства, на установку павильона для остановки школьного автобуса были выделены 99 тысяч рублей. Эти средства были направлены не только на закупку необходимых материалов, но и на оплату труда по проведению земляных и сварочных работ, изготовление каркаса, окраску и монтаж скамейки. Все строительно-монтажные работы были выполнены в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.
«В рамках депутатской работы к нам поступил наказ от избирателей по изготовлению и установке остановочного павильона для школьного автобуса. Проблему безопасной и комфортной посадки детей в школьный автобус подняли родители учащихся. На прошедших сходах жителей было предложено решить проблему в рамках партийного проекта», — пояснила председатель Комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям Госсобрания РБ Рида Субханкулова, которая курирует данный округ.

По словам координатора проекта «Реальные дела» Рузалии Хисматуллиной, раз у жителей возникли сомнения по целевому расходованию средств, будет произведена ревизионная проверка.

«Сегодня ревизор территориального финансового управления Туймазинского района выехал на место. Им произведен контрольный обмер выполненных работ, данные отданы на экспертизу. Компетентные эксперты проведут оценку, если выяснится, что необходимый объем работ не был выполнен, средства будут взысканы с подрядчика», — пояснила Рузалия Хисматуллина.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
В Туймазинском районе торжественно открыли автобусную остановку для школьников
Общество
В Туймазинском районе торжественно открыли автобусную остановку для школьников
В Уфе установили 6 новых автобусных остановок
Общество
В Уфе установили 6 новых автобусных остановок
Сельчане Бирского района получили новый водопровод
Общество
Сельчане Бирского района получили новый водопровод
В Стерлитамаке смонтировали "умную остановку"
Это интересно
В Стерлитамаке смонтировали "умную остановку"
Авария в Уфе: подросток не имея водительских прав врезался в торговый павильон
Происшествия
Авария в Уфе: подросток не имея водительских прав врезался в торговый павильон
В Салаватском районе школьников живущих на окраине села не подвозил школьный автобус
Происшествия
В Салаватском районе школьников живущих на окраине села не подвозил школьный автобус
В уфимском парке установили новый арт-объект для фотосессий
Общество
В уфимском парке установили новый арт-объект для фотосессий
В Мишкинском районе торжественно открыли объекты отремонтированные в рамках проекта «Реальные дела»
Общество
В Мишкинском районе торжественно открыли объекты отремонтированные в рамках проекта «Реальные дела»
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: