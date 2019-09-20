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Какая будет зима 2019 года в России

Добавлено: 20.09.19
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Рубрика: Общество
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Какая будет зима 2019 года в России

Температура воздуха в России в ближайший отопительный сезон, который продлится с октября по март, будет около или выше нормы. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России, сообщает сайт Newsbash.ru.


Нормальные показатели ожидаются в ноябре по всей России, за исключением полярных районов. Столбики термометров в декабре в основном будут находиться около средних многолетних значений. Исключениями станут Урал и Сибирь, где в этом месяце воздух будет теплее.

В январе в целом по России температуры будут на уровне нормы. Февраль 2020 года будет холоднее, чем февраль 2019-го, в Центральном федеральном округе. В марте на Урале ожидается потепление, причем температуры в этом месяце могут превысить нормальные.

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