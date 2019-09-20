Жителям Башкирии предлагают определиться с "набором социальных услуг" до 1 октября

Жителям Башкирии нужно сделать важный выбор до 1 октября, сообщает сайт Newsbash.ru.



Как известно, некоторые жители нашей страны (инвалиды, участники ВОВ, некоторые военнослужащие, ветераны боевых действий, люди, подвергшиеся радиации и др.) имеют право на льготы и меры социальной поддержки — так называемый «набор социальных услуг». Такие граждане могут получать льготы в натуральной или денежной форме согласно федеральному законодательству.





Что означает натуральная форма получения? Это значит, что человеку набор социальных услуг предоставляется непосредственно в виде самих услуг. По умолчанию обычно набор предоставляется именно в натуральной форме.





А что же денежный эквивалент? Вы можете получить его полностью или частично. С 1 февраля 2019 года данная выплата составляет 1121,42 рубля в месяц, сообщили специалисты. В эту сумму входят лекарственные препараты, медицинские изделия и продукты лечебного питания — 863,75 рубля; путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний — 133,62 рубля; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном и междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 124,05 рубля.Что предпринять, чтобы получать весь набор или его часть в денежном эквиваленте? Для этого необходимо до 1 октября подать заявление в Пенсионный фонд. То есть для подачи заявления у жителей остается менее двух недель. С этой целью можно отправиться в многофункциональный центр, заглянуть в ближайшее отделение ПФР или просто зайти в личный кабинет на сайте ведомства.

Кстати, если ранее вы уже подавали заявление об отказе от получения соцуслуг в натуральной форме, новое заявление не требуется — набор будет выплачиваться деньгами до тех пор, пока вы не измените свое решение.



В Башкирии, по информации специалистов, насчитывается 315 тысяч льготников, которым положен соцнабор. Большинство федеральных льготников в нашем регионе предпочитают получать его в денежном эквиваленте.

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