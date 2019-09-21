Какая будет зима 2019-2020 в Башкирии: озвучены предварительные прогнозы

Долгосрочные прогнозы не бывают точными, они сбываются с вероятностью 58-81%. Однако, по предварительным данным синоптиков, нынешней зимой в республике суровых морозов, снежных бурь и экстремальных температур ожидать не стоит. Температурный фон будет находиться в пределах нормы, следует из прогнозов Росгидрометцентра на предстоящие шесть холодных месяца, сообщает сайт Newsbash.ru.





Так, среднемесячная температура в Башкирии в октябре составит 3,3 градуса; в ноябре -4,2 градуса; в декабре -10,8 градуса; в январе 2019 -14,8 градуса; в феврале — 13,3; в марте -6 градусов, что несколько выше многолетней климатической нормы.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Тем временем, первый снег в Башкирии возможен уже на следующей неделе. По прогнозам синоптиков, в выходные с затоком холодных воздушных масс ожидается дальнейшее понижение температуры. Столбики термометров опустятся до +8, +9 градусов днем, +3,+4 градусов ночью.На следующей неделе характер погоды сохранится, в ночные часы температура воздуха понизится ниже нулевых значений. Местами пройдет снег.