Какая будет зима 2019-2020 в Башкирии: озвучены предварительные прогнозы
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Долгосрочные прогнозы не бывают точными, они сбываются с вероятностью 58-81%. Однако, по предварительным данным синоптиков, нынешней зимой в республике суровых морозов, снежных бурь и экстремальных температур ожидать не стоит. Температурный фон будет находиться в пределах нормы, следует из прогнозов Росгидрометцентра на предстоящие шесть холодных месяца, сообщает сайт Newsbash.ru.
Так, среднемесячная температура в Башкирии в октябре составит 3,3 градуса; в ноябре -4,2 градуса; в декабре -10,8 градуса; в январе 2019 -14,8 градуса; в феврале — 13,3; в марте -6 градусов, что несколько выше многолетней климатической нормы.
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На следующей неделе характер погоды сохранится, в ночные часы температура воздуха понизится ниже нулевых значений. Местами пройдет снег.
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