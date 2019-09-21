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Волонтеры собрали Софье Гизатуллинной из Стерлитамака около 200 тысяч рублей

Добавлено: 21.09.19
Просмотров: 20
Рубрика: Общество
Теги: Стерлитамакский район
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Волонтеры собрали Софье Гизатуллинной из Стерлитамака около 200 тысяч рублей

На помощь двухлетней Софье Гизатуллинной, история о которой вызвала резонанс, собрали около 200 тысяч рублей. Об этом рассказали волонтеры организации «Радуга Добра» в социальных сетях, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По состоянию на вчерашний день, неравнодушным жителям удалось собрать 182,4 тысячи рублей. Девочке купили игрушки, ковер и постельное белье, газовый водонагреватель, а также оплатили отопление.

Напомним, ранее Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что лично проследит за судьбой ребенка.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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