Волонтеры собрали Софье Гизатуллинной из Стерлитамака около 200 тысяч рублей

На помощь двухлетней Софье Гизатуллинной, история о которой вызвала резонанс, собрали около 200 тысяч рублей. Об этом рассказали волонтеры организации «Радуга Добра» в социальных сетях, сообщает сайт Newsbash.ru.



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По состоянию на вчерашний день, неравнодушным жителям удалось собрать 182,4 тысячи рублей. Девочке купили игрушки, ковер и постельное белье, газовый водонагреватель, а также оплатили отопление.Напомним, ранее Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что лично проследит за судьбой ребенка.