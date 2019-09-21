Волонтеры собрали Софье Гизатуллинной из Стерлитамака около 200 тысяч рублей
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На помощь двухлетней Софье Гизатуллинной, история о которой вызвала резонанс, собрали около 200 тысяч рублей. Об этом рассказали волонтеры организации «Радуга Добра» в социальных сетях, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Напомним, ранее Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что лично проследит за судьбой ребенка.
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