В Абзелиловском районе выпал снег: фото поделился Радий Хабиров
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Глава Башкирии Радий Хабиров поделился со своими подписчиками в социальных сетях фотографиями на фоне заснеженного леса. Сделать снимки ему удалось во время его поездки в Абзелиловский район республики.
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А какой будет грядущая зима, рассказали в федеральном Гидрометцентре. По сведениям синоптиков, уже в октябре жителей региона ждут минусовые среднесуточные температуры.
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