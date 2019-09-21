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В Абзелиловском районе выпал снег: фото поделился Радий Хабиров

Добавлено: 21.09.19
Просмотров: 86
Рубрика: Общество
Теги: Абзелиловский район
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В Абзелиловском районе выпал снег: фото поделился Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров поделился со своими подписчиками в социальных сетях фотографиями на фоне заснеженного леса. Сделать снимки ему удалось во время его поездки в Абзелиловский район республики. 

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— К Башкирии потихоньку подкрадывается зима... — подписал Радий Фаритович фотографии, сопроводив подпись задорными скобочками.

А какой будет грядущая зима, рассказали в федеральном Гидрометцентре. По сведениям синоптиков, уже в октябре жителей региона ждут минусовые среднесуточные температуры.
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