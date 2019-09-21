В Абзелиловском районе выпал снег: фото поделился Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров поделился со своими подписчиками в социальных сетях фотографиями на фоне заснеженного леса. Сделать снимки ему удалось во время его поездки в Абзелиловский район республики.



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