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Софье из Стерлитамака готовы помочь на федеральном уровне

Добавлено: 21.09.19
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Рубрика: Общество
Теги: Стерлитамакский район
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Софье из Стерлитамака готовы помочь на федеральном уровне

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова обещала помочь семье, которая воспитывает двухлетнюю девочку с деформированным лицом, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу уполномоченного, сообщает сайт Newsbash.ru.

— Уполномоченный по правам ребенка знает об этой ситуации, находится на связи с регионом. Если потребуется помощь на федеральном уровне, то аппарат уполномоченного готов оказать содействие, — сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.

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Как уверяют волонтеры, у девочки врожденное заболевание, из-за чего у нее сросшиеся пальчики на руках и искривлен череп. Добровольцы заявляют, что девочку не берут в детский сад из-за ее необычной внешности, более того, ей даже не оформляют инвалидность.
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