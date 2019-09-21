Софье из Стерлитамака готовы помочь на федеральном уровне
Комментарии (0)
Загрузка...
Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова обещала помочь семье, которая воспитывает двухлетнюю девочку с деформированным лицом, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу уполномоченного, сообщает сайт Newsbash.ru.Читать еще...
— Уполномоченный по правам ребенка знает об этой ситуации, находится на связи с регионом. Если потребуется помощь на федеральном уровне, то аппарат уполномоченного готов оказать содействие, — сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.
Читайте также
Общество
Радий Хабиров лично проследит за судьбой ребенка-инвалида Софьи из Стерлитамакского района
Общество
В Стерлитамакском районе двухлетнюю девочку не берут в детский сад из-за внешности
Происшествия
В Салавате девушка утопила сестру в тазике с водой: подробности происшествия
Общество
Дочерей Луизы Хайруллиной отправили в санаторий: пережить стресс им помогут психологи
Здравоохранение
В Башкирии почти 3 тысячи детей нуждаются в помощи специалистов-наркологов
Общество
Уполномоченный по правам ребенка России раскритиковала дома, построенные в Башкирии для детей-сирот
Общество
В Башкирии в конкурсе "Бери пример" победила семья Зайнетдиновых из Уфы
Человек и закон
Минтруд внес поправки в назначение детских пособий