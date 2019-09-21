Софье из Стерлитамака готовы помочь на федеральном уровне





Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова обещала помочь семье, которая воспитывает двухлетнюю девочку с деформированным лицом, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу уполномоченного, сообщает сайт Newsbash.ru

— Уполномоченный по правам ребенка знает об этой ситуации, находится на связи с регионом. Если потребуется помощь на федеральном уровне, то аппарат уполномоченного готов оказать содействие, — сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.

Как уверяют волонтеры, у девочки врожденное заболевание, из-за чего у нее сросшиеся пальчики на руках и искривлен череп. Добровольцы заявляют, что девочку не берут в детский сад из-за ее необычной внешности, более того, ей даже не оформляют инвалидность.