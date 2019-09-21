Глава администрации Стерлитамакского района обвинил мать Софьи Гизатуллиновй в пиаре

Глава администрации Стерлитамакского района Ильдар Газизов опроверг информацию об отказе принимать в детский сад двухлетнюю Софью Гизатуллину. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».





«Во-первых, заявление от матери, само собой, не поступало. В электронную очередь не вставала. Заявление матери имеется, что она в садик идти не желает. По садику проблем нет», – объяснил Газизов.

«По инвалидности она получала 23,6 тысяч рублей. Муж работает и получает зарплату более 20 тысяч. По деньгам нет проблем. Они еще держат свое подсобное хозяйство: две коровы, четыре теленка, лошадь. В данном случае эта девушка (мать девочки – прим. ред.) просто пиарится», – добавил Газизов.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Глава администрации также добавил, что девочка регулярно проходит медосмотры. Также Ильдар Газизов заявил, что несмотря на помощь со стороны чиновников, на счет девочки поступило 182 тысячи рублей.Напомним, ранеесообщалось, что в Стерлитамакском районе двухлетнюю Софью Гизатуллину отказываются принимать в садик из-за инвалидности. Позже Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что лично проконтролирует дальнейшую судьбу девочки.