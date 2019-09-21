Глава администрации Стерлитамакского района обвинил мать Софьи Гизатуллиновй в пиаре
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Глава администрации Стерлитамакского района Ильдар Газизов опроверг информацию об отказе принимать в детский сад двухлетнюю Софью Гизатуллину. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
«Во-первых, заявление от матери, само собой, не поступало. В электронную очередь не вставала. Заявление матери имеется, что она в садик идти не желает. По садику проблем нет», – объяснил Газизов.
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«По инвалидности она получала 23,6 тысяч рублей. Муж работает и получает зарплату более 20 тысяч. По деньгам нет проблем. Они еще держат свое подсобное хозяйство: две коровы, четыре теленка, лошадь. В данном случае эта девушка (мать девочки – прим. ред.) просто пиарится», – добавил Газизов.Напомним, ранеесообщалось, что в Стерлитамакском районе двухлетнюю Софью Гизатуллину отказываются принимать в садик из-за инвалидности. Позже Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что лично проконтролирует дальнейшую судьбу девочки.
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