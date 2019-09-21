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Глава администрации Стерлитамакского района обвинил мать Софьи Гизатуллиновй в пиаре

Добавлено: 21.09.19
Просмотров: 94
Рубрика: Общество
Теги: Стерлитамакский район
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Глава администрации Стерлитамакского района обвинил мать Софьи Гизатуллиновй в пиаре

Глава администрации Стерлитамакского района Ильдар Газизов опроверг информацию об отказе принимать в детский сад двухлетнюю Софью Гизатуллину. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».


«Во-первых, заявление от матери, само собой, не поступало. В электронную очередь не вставала. Заявление матери имеется, что она в садик идти не желает. По садику проблем нет», – объяснил Газизов.

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Глава администрации также добавил, что девочка регулярно проходит медосмотры. Также Ильдар Газизов заявил, что несмотря на помощь со стороны чиновников, на счет девочки поступило 182 тысячи рублей.
«По инвалидности она получала 23,6 тысяч рублей. Муж работает и получает зарплату более 20 тысяч. По деньгам нет проблем. Они еще держат свое подсобное хозяйство: две коровы, четыре теленка, лошадь. В данном случае эта девушка (мать девочки – прим. ред.) просто пиарится», – добавил Газизов.
Напомним, ранеесообщалось, что в Стерлитамакском районе двухлетнюю Софью Гизатуллину отказываются принимать в садик из-за инвалидности. Позже Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что лично проконтролирует дальнейшую судьбу девочки.
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