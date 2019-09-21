Софью Гизатуллину из Стерлитамака будут лечить в Москве
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Двухлетнюю Софию Гизатуллину из Башкирии, которую из-за внешности не пустили в детский сад, будут лечить в Москве, сообщает сайт Newsbash.ru.
Напомним, что в прошлую среду вся Россия узнала о грустной истории девочки-инвалида из башкирской глубинки. Двухлетняя София родилась с врожденной патологией пальцев и повреждениями черепа. Девочка вынуждена жить с родителями в доме без банальных удобств. Более того, по словам волонтеров, в детский садик Софию отказались брать из-за внешности – якобы она может напугать остальных детей.
Власти Башкирии, в свою очередь, пообещали найти для девочки и ее родителей новое жилье.
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