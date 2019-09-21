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Софью Гизатуллину из Стерлитамака будут лечить в Москве

Добавлено: 21.09.19
Просмотров: 7
Рубрика: Общество
Теги: Стерлитамакский район
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Софью Гизатуллину из Стерлитамака будут лечить в Москве

Двухлетнюю Софию Гизатуллину из Башкирии, которую из-за внешности не пустили в детский сад, будут лечить в Москве, сообщает сайт Newsbash.ru.


Напомним, что в прошлую среду вся Россия узнала о грустной истории девочки-инвалида из башкирской глубинки. Двухлетняя София родилась с врожденной патологией пальцев и повреждениями черепа. Девочка вынуждена жить с родителями в доме без банальных удобств. Более того, по словам волонтеров, в детский садик Софию отказались брать из-за внешности – якобы она может напугать остальных детей.

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Сегодня в минздраве Башкирии сообщили, что в планах врачей отправить ребенка на лечение в Москву. Там ей проведут ряд операций, которые позволят Софии расти и развиваться вместе с другими ребятами своего возраста.

Власти Башкирии, в свою очередь, пообещали найти для девочки и ее родителей новое жилье.
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