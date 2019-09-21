Власти Стерлитамакского района начали давить на семью Софьи Гизатуллиной из Стерлитамака
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Семья Гизатуллиных из села Алатаны Стерлитамакского района оказалась в центре внимания всей Башкирии. После того, как СМИ написали, что их девочку Софью не берут в детский садик из-за внешности, к местным властям возникли вопросы, сообщает сайт Newsbash.ru.
Софья родилась с деформированным черепом и сросшимися пальцами на руках и ногах. Однако по непонятным причинам инвалидность на ребенка не оформили. Девочка при всем при этом жила в ужасных условиях: дома не была газа и горячей воды. Волонтеры организации «Радуга Добра» попросили помочь семье, и их услышали.
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По словам волонтера Регины Биргулиевой, чиновники устроили скандал: сначала отругали маму девочки Светлану за обращение к журналистам, а потом уговорили ее подписать нужные им бумаги.
«Вчера был грандиозный скандал. Под давлением бабушку Софьи заставили написать бумажку, что как будто бы они сами отказались от садика. В этот же момент уполномоченные по защите прав инвалидов сразу же взяли заявление у Светланы о приеме в детский сад, также решили, что Софья без очереди в понедельник проходит медкомисию на инвалидность. Вчера было что-то с чем-то, очень большое давление они оказывали на семью», - рассказала волонтер.Также Регина Биргулиева сообщила, что родителям пытаются внушить, будто волонтеры зарабатывают на них.
«Они говорили, что мы зарабатываем деньги на Софье. Светлана же им возразила, сказав, что за три дня волонтеры оказали столько помощи, сколько за два года не оказывали местные власти, хотя она обивала их пороги», – говорит волонтер.Напомним, ранее мы писали, что в первые два дня жители Башкирии собрали для Сони почти 200 тысяч рублей. На эти деньги семье купили водонагреватель, ковер, продукты и игрушки.
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