Скандальную остановку в Туймазинском районе дополнили бордюром и гравием
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В деревне Ардатовка Туймазинского района на минувшей неделе жители стали свидетелями торжественного открытия остановочного комплекса. Он был сделан для шести школьников, которые каждый день ездят в другой населенный пункт за знаниями, сообщает сайт Newsbash.ru.
Однако многих удивило другое.На остановку, выполненную из профнастила, потратили большую сумму из республиканского бюджета – 100 тысяч рублей. В социальных сетях развилось бурное обсуждение, так как, по мнению пользователей, павильон не может стоить столько. После недовольства общества, стало известно, что партия «Единая Россия» проведет проверку расходования средств.
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— Вот самая крутая остановка «Единой России». После шумихи в социальных сетях привезли гравий, поставили бордюры. Думаю, скоро в нашей деревне асфальт еще проложат, — сказал житель деревни.Читать еще...
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