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Скандальную остановку в Туймазинском районе дополнили бордюром и гравием

Добавлено: 23.09.19
Просмотров: 136
Рубрика: Общество
Теги: Туймазинский район
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Скандальную остановку в Туймазинском районе дополнили бордюром и гравием

В деревне Ардатовка Туймазинского района на минувшей неделе жители стали свидетелями торжественного открытия остановочного комплекса. Он был сделан для шести школьников, которые каждый день ездят в другой населенный пункт за знаниями, сообщает сайт Newsbash.ru.


Однако многих удивило другое.На остановку, выполненную из профнастила, потратили большую сумму из республиканского бюджета – 100 тысяч рублей. В социальных сетях развилось бурное обсуждение, так как, по мнению пользователей, павильон не может стоить столько. После недовольства общества, стало известно, что партия «Единая Россия» проведет проверку расходования средств.

Цена построенного остановочного павильона в Туймазинском районе вызвала бурное обсуждение в соцсетях

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Цена построенного остановочного павильона в Туймазинском районе вызвала бурное обсуждение в соцсетях
Накануне стало известно, что остановку дополнили. По словам местных жителей, вокруг комплекса насыпали гравий, а сам павильон оградили бордюром. Сельчане пошутили, что такими темпами в их деревне проложат асфальт.
— Вот самая крутая остановка «Единой России». После шумихи в социальных сетях привезли гравий, поставили бордюры. Думаю, скоро в нашей деревне асфальт еще проложат, — сказал житель деревни.
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