Софию Гизатуллину из Стерлитамакского района, госпитализировали в больницу
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Маленькую Софию Гизатуллину из села Алатаны Стерлитамакского района, госпитализировали в больницу, сообщает сайт Newsbash.ru
Волонтер АНО «Радуга добра» Регина Биргулиева сегодня привезла Софию вместе с мамой в башкирскую столицу. Ребенка госпитализировали в отделение травматологии и ортопедии, где малышку полностью обследуют все специалисты, включая генетика, ортопеда и челюстно-лицевого хирурга. После всех обследований будет решено об операции и дальнейшей тактике лечения девочки.
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В свою очередь глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что теперь лично проследит за судьбой девочки, а также пообещал выделить для семьи жилье, где они смогут перезимовать.
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