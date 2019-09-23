Софию Гизатуллину из Стерлитамакского района, госпитализировали в больницу

Маленькую Софию Гизатуллину из села Алатаны Стерлитамакского района, госпитализировали в больницу, сообщает сайт Newsbash.ru





Волонтер АНО «Радуга добра» Регина Биргулиева сегодня привезла Софию вместе с мамой в башкирскую столицу. Ребенка госпитализировали в отделение травматологии и ортопедии, где малышку полностью обследуют все специалисты, включая генетика, ортопеда и челюстно-лицевого хирурга. После всех обследований будет решено об операции и дальнейшей тактике лечения девочки.

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Напомним, девочка родилась с пороками развития, у Софии деформированы кости лица и черепа, сросшиеся пальцы на руках и ногах, а также отсутствует твердое небо. Из-за ее особенностей девочку не хотели брать в детский садик. Свой отказ сотрудники садика объясняют тем, что у Софьи деформировано лицо, сросшиеся пальцы на руках и ногах, а также она не умеет говорить.В свою очередь глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что теперь лично проследит за судьбой девочки, а также пообещал выделить для семьи жилье, где они смогут перезимовать.