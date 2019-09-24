В Башкирии детские лагеря будут освобождены от имущественного налога

Детские оздоровительные лагеря в Башкортостане освободят от налога на имущество. Соответствующие изменения внесут в законодательство республики на ближайшем заседании Государственного Собрания, сообщает сайт Newsbash.ru.





По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, речь идет о детских оздоровительных лагерях и других подобных учреждениях:

﻿«В настоящее время данная льгота уже действует, но только в отношении государственных организаций подобного профиля. Справедливо предоставить ее всем. Потеря для бюджета республики будет сравнительно небольшая – выпадающие доходы составят 5 миллионов рублей».





Этим же законопроектом предлагается освободить от уплаты 50% налога на имущество организаций бюджетные, казенные и автономные учреждения, финансируемые из республиканского либо муниципальных бюджетов. Одновременно предполагается отмена льготы в отношении организаций, занимающихся тренингом и испытанием племенных лошадей верховых и рысистых пород, а для организаций, занимающихся геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья, предусмотрено изменение условий предоставления льготы.Как пояснил Константин Толкачев, льгота для организаций, занимающихся тренингом лошадей, признана неэффективной. В данную категорию попадает только ипподром «Акбузат», для которого и без того предусмотрен особый режим налогообложения.Что касается нефтедобывающих компаний, то в настоящее время для них действует 50%-ная льгота по уплате налога в отношении вновь созданного или приобретенного имущества, используемого для добычи, первичной подготовки и транспортировки углеводородного сырья при условии объема инвестиций в основной капитал не менее одного миллиарда рублей в течение года и роста среднегодовой стоимости имущества, признаваемого объектом налогообложения, на 5%.





﻿«Норма действует уже два года, и за это время ни одна организация не смогла обеспечить пятипроцентный рост стоимости имущества, – рассказал Константин Толкачев. – Соответственно, никто не воспользовался льготой. В связи с этим предлагается снизить данное требование до одного процента. Вместе с тем увеличивается требование по объему инвестиций за один год в основной капитал с одного до 10 миллиардов рублей. Норма будет действовать в отношении инвестиций с 1 января 2019 года и останется актуальной до 2022 года. Данная мера должна благотворно сказаться на развитии нефтедобывающей отрасли, что в итоге положительно отразится на экономике республики в целом».

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