Жители Уфы выступили против строительства дельфинария в городе

Горожане считают, что данные аттракционы воспитывают в людях жестокость, сообщает сайт Newsbash.ru.





Лейсян Труфманова выступила против строительства дельфинария и океанариума в Уфе, создав соответствующую петицию. На данный момент ее подписали более 46 тысяч человек. Автор обращения считает, что в цивилизованных странах давно отказались от таких аттракционов, где животные страдают, находясь в неволе. Также, по мнению Лейсян и еще 46 тысяч граждан, представления с животными не способны воспитать в частности в детях что-то доброе. Петиция обращена к мэру Уфы Ульфату Мустафину.

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— Многолетние наблюдения за дельфинами, касатками и белухами показывают, что эти животные имеют сильные семейные связи внутри своих групп. В неволе эти животные жестоко страдают, так как они высокоразвитые существа, имеющие чувства и эмоции. Потребности морских млекопитающих в движении, свободе и поддержании особенностей их питания не может удовлетворить ни один океанариум или дельфинарий. У этих прекрасных, добрых и безобидных животных не может быть другого дома, кроме моря или океана. На воле они живут дольше, чем в искусственных хлорированных тюрьмах, которыми, по сути, являются океанариумы и дельфинарии, — сказано в тексте петиции.Напомним, что решение о строительстве четырехуровневого океанариума с дельфинарием на 700 посадочных мест было поддержано главой администрации города на одном из инвестчасов. Возведение центра планировалось в 2020 году. Объем инвестиций – 700 миллионов рублей.