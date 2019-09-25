Жители Уфы выступили против строительства дельфинария в городе
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Горожане считают, что данные аттракционы воспитывают в людях жестокость, сообщает сайт Newsbash.ru.
Лейсян Труфманова выступила против строительства дельфинария и океанариума в Уфе, создав соответствующую петицию. На данный момент ее подписали более 46 тысяч человек. Автор обращения считает, что в цивилизованных странах давно отказались от таких аттракционов, где животные страдают, находясь в неволе. Также, по мнению Лейсян и еще 46 тысяч граждан, представления с животными не способны воспитать в частности в детях что-то доброе. Петиция обращена к мэру Уфы Ульфату Мустафину.
Напомним, что решение о строительстве четырехуровневого океанариума с дельфинарием на 700 посадочных мест было поддержано главой администрации города на одном из инвестчасов. Возведение центра планировалось в 2020 году. Объем инвестиций – 700 миллионов рублей.
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