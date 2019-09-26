Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » «Помогите деньгами моей подруге Луизе»: неизвестные объявили сбор денег на адвоката для Хайруллиной

«Помогите деньгами моей подруге Луизе»: неизвестные объявили сбор денег на адвоката для Хайруллиной

Добавлено: 26.09.19
Просмотров: 2
Рубрика: Общество
Теги: Салават
Комментарии (0)
Загрузка...
«Помогите деньгами моей подруге Луизе»: неизвестные объявили сбор денег на адвоката для Хайруллиной

В Инстаграме снова появился аккаунт, с которого неизвестная, представившись подругой Луизы Хайруллиной, сообщила, что собирает деньги на адвоката, сообщает сайт Newsbash.ru.


По ее словам, Луиза хочет хорошего защитника, а самой ей не собрать.

Мужу Луизы Хайруллиной разрешили гулять со своими детьми

Читайте также:

Мужу Луизы Хайруллиной разрешили гулять со своими детьми
«Помогите деньгами моей подруге Луизе. Ей грозит до 10 лет, а собрать такую большую сумму очень сложно. Отцу Луизы сейчас тяжело. Я подруга Мария. Пока Луиза в СИЗО, на этой странице буду сидеть я», - пишут в социальной сети.

Никаких доказательств, что она на самом деле подруга задержанной, в аккаунте не представлено. В редакции ГорОзор.ру просят быть внимательными и осторожными, и не поддаваться уловкам мошенников.

Луиза Хайруллина из Салавата стала известна после того, как выкрала из банка более 25 млн рублей, после чего скрылась вместе со всей семьей. Хайруллины скрылись на автомобиле «Рено Дастер», который вскоре обнаружили правоохранители. Впоследствии женщину задержали на съемной квартире в Казани.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
Мужу Луизы Хайруллиной разрешили гулять со своими детьми
Человек и закон
Мужу Луизы Хайруллиной разрешили гулять со своими детьми
В дело о пропаже семьи Луизы Хайруллиной вмешались экстрасенсы
Происшествия
В дело о пропаже семьи Луизы Хайруллиной вмешались экстрасенсы
Группу ВКонтакте «Фонд Луизы Хайруллиной», который собирал пожертвования, заблокировали
Происшествия
Группу ВКонтакте «Фонд Луизы Хайруллиной», который собирал пожертвования, заблокировали
Один из федеральных каналов заплатил 1 млн рублей мужу Луизы Хайруллиной за участие в ток-шоу
Общество
Один из федеральных каналов заплатил 1 млн рублей мужу Луизы Хайруллиной за участие в ток-шоу
Марат и Луиза Хайруллины раскритиковали родственников за участие в передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир»
Происшествия
Марат и Луиза Хайруллины раскритиковали родственников за участие в передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир»
Шансы найти кассиршу Луизу Хайруллину ограбившую банк стремятся к нулю: мнение детективов
Происшествия
Шансы найти кассиршу Луизу Хайруллину ограбившую банк стремятся к нулю: мнение детективов
В «Россельхозбанке» рассказали, как кассир Луиза Хайруллина смогла вынести 25 млн рублей
Происшествия
В «Россельхозбанке» рассказали, как кассир Луиза Хайруллина смогла вынести 25 млн рублей
Муж Луизы Хайруллиной рассказал, что заставлял жену красть деньги из банка
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной рассказал, что заставлял жену красть деньги из банка
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: