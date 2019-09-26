«Помогите деньгами моей подруге Луизе»: неизвестные объявили сбор денег на адвоката для Хайруллиной
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В Инстаграме снова появился аккаунт, с которого неизвестная, представившись подругой Луизы Хайруллиной, сообщила, что собирает деньги на адвоката, сообщает сайт Newsbash.ru.
По ее словам, Луиза хочет хорошего защитника, а самой ей не собрать.
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Никаких доказательств, что она на самом деле подруга задержанной, в аккаунте не представлено. В редакции ГорОзор.ру просят быть внимательными и осторожными, и не поддаваться уловкам мошенников.
Луиза Хайруллина из Салавата стала известна после того, как выкрала из банка более 25 млн рублей, после чего скрылась вместе со всей семьей. Хайруллины скрылись на автомобиле «Рено Дастер», который вскоре обнаружили правоохранители. Впоследствии женщину задержали на съемной квартире в Казани.
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