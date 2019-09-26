В Башкирии подвели итоги конкурса на лучший МФЦ
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В Башкирии подвели итоги ежегодного республиканского конкурса «Лучший многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан», сообщает сайт Newsbash.ru.
Лучшими МФЦ по итогам 2019 года признаны МФЦ в Уфе на Новомостовой, 8 (с количеством окон 20 и более), филиал РГАУ МФЦ в Кумертау (с количеством окон от 6 до 19), отделение РГАУ МФЦ в поселке Приютово (с количеством окон 5 и менее).
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