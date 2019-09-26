В Уфе создали встречную петицию в поддержку строительства дельфинария

По мнению автора, животные получат полноценное питание и медобслуживание, сообщает сайт Newsbash.ru.





Уфимец, кандидат философских наук и доцент УГНТУ Михаил Бреслер создал новую петицию. Она адресована депутатам городского совета. Но на этот раз в поддержку строительства океанариума с дельфинарием на 700 посадочных мест в Уфе. Как утверждает Михаил, заведение соответствующее всем нормам поможет детям познакомиться с животным миром. А сами обитатели учреждения станут счастливчиками, так как получат полноценное питание и медицинское обслуживание. Стоит отметить, что данный инвестпроект вызвал ожесточенные споры в обществе.

— Люди, не придававшие значение изучению биологии в школе, но попавшие под пропаганду конкурирующих структур, решили противодействовать этому начинанию. Они утверждают, что условия содержания будут плохими, они против того, чтобы уфимские дети узнали мир океана и познакомились с его обитателями. Они имеют возможность созерцать океан с берега Канарских островов, а нам нужен океанариум в трех автобусных остановках от дома. Ради счастья наших детей, ради счастья наших морских братьев дельфинов – поддержите инициативу. Пусть дельфины живут рядом с нами, — считает автор петиции.

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