В Нефтекамске погиб мужчина выпав из окна на припаркованную машину
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Едва живого жителя Нефтекамска нашли под окнами городской многоэтажки. Все произошло поздно ночью накануне, 25 сентября. По предварительной информации, молодой человек выпал из окна прямо на припаркованную во дворе машину, сообщает сайт Newsbash.ru.
Его увезли в больницу, но спасти жизнь мужчины не удалось. Сейчас на месте происшествия работают следователи.
Рассматриваются разные варианты произошедшего.
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