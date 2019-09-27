Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » С 1 октября в России начал действовать запрет на курение на балконах жилых домов

С 1 октября в России начал действовать запрет на курение на балконах жилых домов

Добавлено: 27.09.19
Просмотров: 75
Рубрика: Общество
Комментарии (0)
Загрузка...
С 1 октября в России начал действовать запрет на курение на балконах жилых домов

МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях жилых домов с 1 октября, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Собеседник агентства уточнил, что «запрет касается курения на балконах», сообщает сайт Newsbash.ru.


Основанием для запрета является постановление правительства от 20 сентября «О внесении изменений в правила противопожарного режима в Российской Федерации».

Депутаты внесли в Госдуму предложение штрафовать за курение у подъездов

Читайте также:

Депутаты внесли в Госдуму предложение штрафовать за курение у подъездов
Документ вносит изменения в Правила противопожарного режима. По новым нормам, на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.

В документе нет четкого определения открытого огня, но в пункте 436 противопожарных правил говорится, что его источником являются, в том числе, горящая спичка и сигарета.

Кроме того, в кинотеатрах перед началом сеансов будут демонстрировать сюжеты о действиях в случае пожара.

Также документ требует, чтобы пути разгрузки товара в магазинах не пересекались с эвакуационными выходами для покупателей.
Изменения коснутся и больниц. Согласно новым требованиям, тяжелобольные пациенты и дети должны размещаться преимущественно на первых этажах зданий.

В МЧС предупредили, что за нарушение правил разведения огня предусмотрены административное или даже уголовное наказания.
За курение на балконе могут оштрафовать на сумму до трех тысяч рублей — или до пяти тысяч рублей, если из-за нарушения правил возник пожар.

В случае, если из-за брошенного окурка сгорит балкон или несколько квартир, предусмотрена уголовная ответственность.

«К ответственности будут по большей части привлекаться курильщики, чья вредная привычка стала причиной пожара», — отметили в ведомстве.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
Депутаты внесли в Госдуму предложение штрафовать за курение у подъездов
Человек и закон
Депутаты внесли в Госдуму предложение штрафовать за курение у подъездов
Роспотребнадзор Башкирии возьмет под усиленный контроль температурный режим в школах и детсадах
Здравоохранение
Роспотребнадзор Башкирии возьмет под усиленный контроль температурный режим в школах и детсадах
В Благовещенском районе ураган сорвал крыши нескольких домов
Происшествия
В Благовещенском районе ураган сорвал крыши нескольких домов
В России вступили в силу новые правила техосмотра
Общество
В России вступили в силу новые правила техосмотра
В Башкирии начал действовать запрет на рыбалку
Человек и закон
В Башкирии начал действовать запрет на рыбалку
Сотрудники ГИБДД теперь не смогут снимать с машин регистрационные знаки
Человек и закон
Сотрудники ГИБДД теперь не смогут снимать с машин регистрационные знаки
Смена тарифов сотовой связи для россиян стала бесплатной
Общество / Это интересно
Смена тарифов сотовой связи для россиян стала бесплатной
В Янаульском районе сильный ветер повредил 59 домов и построек
Происшествия
В Янаульском районе сильный ветер повредил 59 домов и построек
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: