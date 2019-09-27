С 1 октября в России начал действовать запрет на курение на балконах жилых домов

МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях жилых домов с 1 октября, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.



Собеседник агентства уточнил, что «запрет касается курения на балконах», сообщает сайт Newsbash.ru.





Основанием для запрета является постановление правительства от 20 сентября «О внесении изменений в правила противопожарного режима в Российской Федерации».





Документ вносит изменения в Правила противопожарного режима. По новым нормам, на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.В документе нет четкого определения открытого огня, но в пункте 436 противопожарных правил говорится, что его источником являются, в том числе, горящая спичка и сигарета.Кроме того, в кинотеатрах перед началом сеансов будут демонстрировать сюжеты о действиях в случае пожара.Также документ требует, чтобы пути разгрузки товара в магазинах не пересекались с эвакуационными выходами для покупателей.Изменения коснутся и больниц. Согласно новым требованиям, тяжелобольные пациенты и дети должны размещаться преимущественно на первых этажах зданий.

В МЧС предупредили, что за нарушение правил разведения огня предусмотрены административное или даже уголовное наказания.

За курение на балконе могут оштрафовать на сумму до трех тысяч рублей — или до пяти тысяч рублей, если из-за нарушения правил возник пожар.



В случае, если из-за брошенного окурка сгорит балкон или несколько квартир, предусмотрена уголовная ответственность.

«К ответственности будут по большей части привлекаться курильщики, чья вредная привычка стала причиной пожара», — отметили в ведомстве.

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