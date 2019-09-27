В Уфе провели праздник «День нэнэйки и картатайки»
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Гостями торжества стали люди старшего поколения. На разных площадках можно было сыграть в шахматы, посетить творческие и спортивные мастер-классы и получить уроки танцевального мастерства, сообщает сайт Newsbash.ru.
Для гостей организовали бесплатное угощение, а также розыгрыш призов, главным из которых был велосипед. Многие нэнэйяки и картатайки пришли на праздник с внуками.
«Очень нравится, очень приятно, очень культурно, очень весело. Душа радуется! Спортивные игры, меня проконсультировали, показали, как все нужно делать».Регина Каминская, организатор:
«Каждый желающий может посодействовать, сделав вклад в наш проект – купить купон дял розыгрыша призов. Вырученные деньги мы будем направлять на благотворительность».
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