В Уфе провели праздник «День нэнэйки и картатайки»

Гостями торжества стали люди старшего поколения. На разных площадках можно было сыграть в шахматы, посетить творческие и спортивные мастер-классы и получить уроки танцевального мастерства, сообщает сайт Newsbash.ru.



Для гостей организовали бесплатное угощение, а также розыгрыш призов, главным из которых был велосипед. Многие нэнэйяки и картатайки пришли на праздник с внуками.

«Очень нравится, очень приятно, очень культурно, очень весело. Душа радуется! Спортивные игры, меня проконсультировали, показали, как все нужно делать».

«Каждый желающий может посодействовать, сделав вклад в наш проект – купить купон дял розыгрыша призов. Вырученные деньги мы будем направлять на благотворительность».

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