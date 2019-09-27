Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Уфе провели праздник «День нэнэйки и картатайки»

В Уфе провели праздник «День нэнэйки и картатайки»

Добавлено: 27.09.19
Просмотров: 65
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
В Уфе провели праздник «День нэнэйки и картатайки»

Гостями торжества стали люди старшего поколения. На разных площадках можно было сыграть в шахматы, посетить творческие и спортивные мастер-классы и получить уроки танцевального мастерства, сообщает сайт Newsbash.ru.


Для гостей организовали бесплатное угощение, а также розыгрыш призов, главным из которых был велосипед. Многие нэнэйяки и картатайки пришли на праздник с внуками.

В Уфе к бизнес-форуму стран ШОС и БРИКС приготовили огромную надпись из баурсака

Читайте также:

В Уфе к бизнес-форуму стран ШОС и БРИКС приготовили огромную надпись из баурсака
Родион Лобанов:
«Очень нравится, очень приятно, очень культурно, очень весело. Душа радуется! Спортивные игры, меня проконсультировали, показали, как все нужно делать».
Регина Каминская, организатор:
«Каждый желающий может посодействовать, сделав вклад в наш проект – купить купон дял розыгрыша призов. Вырученные деньги мы будем направлять на благотворительность».
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
«Хлебная дорога добра»: в Стерлитамаке прошёл республиканский фестиваль хлеба
Общество
«Хлебная дорога добра»: в Стерлитамаке прошёл республиканский фестиваль хлеба
В Уфе прошёл самый рыжий праздник
Общество
В Уфе прошёл самый рыжий праздник
В Уфе прошел семейный праздник «Краски осени»
Общество
В Уфе прошел семейный праздник «Краски осени»
В Уфе на Курбан-байрам пройдет мусульманский фестиваль
Общество
В Уфе на Курбан-байрам пройдет мусульманский фестиваль
В Бурзянском районе пройдет фестиваль меда «Бурзян»
Общество
В Бурзянском районе пройдет фестиваль меда «Бурзян»
В Стерлитамаке пройдёт фестиваль индийской культуры
Общество
В Стерлитамаке пройдёт фестиваль индийской культуры
В Уфе 15 июня пройдет «Ураза-байрам»
Общество
В Уфе 15 июня пройдет «Ураза-байрам»
27 мая 2016 года в Российской Федерации планируется проведение II всероссийской акции «Международный день соседей»
Общество
27 мая 2016 года в Российской Федерации планируется проведение II всероссийской акции «Международный день соседей»
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: