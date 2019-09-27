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В детсадах Уфы будут организованы меню для детей с пищевой аллергией

Добавлено: 27.09.19
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Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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В детсадах Уфы будут организованы меню для детей с пищевой аллергией

В министерстве образования Башкирии сообщили, что с нового учебного года в уфимских детских садах будут организованы специальные группы для детей с пищевой аллергией, сообщает сайт Newsbash.ru.


Сообщается, что при составлении питания будет учитываться состояние каждого ребенка индивидуально.

«Для каждого ребёнка - индивидуальное меню, которое будет согласовано с родителями», - прокомментировал первый заместитель министра образования республики Ильдар Мавлетбердин.
На данный момент такие группы функционируют в нескольких детских садах – это дошкольные учреждения №№ 24, 33, 73, 106, 234, 279, а также Центр образования № 89.
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