В детсадах Уфы будут организованы меню для детей с пищевой аллергией

В министерстве образования Башкирии сообщили, что с нового учебного года в уфимских детских садах будут организованы специальные группы для детей с пищевой аллергией, сообщает сайт Newsbash.ru.





Сообщается, что при составлении питания будет учитываться состояние каждого ребенка индивидуально.

«Для каждого ребёнка - индивидуальное меню, которое будет согласовано с родителями», - прокомментировал первый заместитель министра образования республики Ильдар Мавлетбердин.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

На данный момент такие группы функционируют в нескольких детских садах – это дошкольные учреждения №№ 24, 33, 73, 106, 234, 279, а также Центр образования № 89.