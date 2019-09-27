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При Госкомитете по ЧС Башкирии открылся центр профилактики пожаров

Добавлено: 27.09.19
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Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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При Госкомитете по ЧС Башкирии открылся центр профилактики пожаров

На 25 сентября в регионе на пожарах погибло 198 человек, 21 из них скончались в больнице. Чтобы сократить эти цифры в республике будут функционировать 18 мобильных профилактических групп. Они приступили к работе с 1 сентября этого года. Также на совещании говорили о внедрении региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Она охватит республику до 2024 года, сообщает сайт Newsbash.ru.


Фарит Гумеров, и.о. председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям:

«Сотрудники центра по зональному принципу проводят профилактическую работу в 18 зонах, в каждую зону входят муниципальные районы республики. Сотрудники не просто проводят профилактическую работу, но еще осуществляют работу пожарных извещателей».
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Установленные пожароизвещатели в 2019 году спасли жизни 290 человек, 116 из которых – дети. Работу по обеспечению такими приборами отельных категории граждан начали в 2016. Пожароизвещатели бесплатно устанавливают многодетным и малоимущим семьям, а так же семьям,, у которых родился ребенок с 1 января 2018 года. С начала этого года в эту категорию попали и граждане старше 55 лет.

Всего же на установку таких извещателей из бюджета республики уйдет 100 миллионов рублей.

Зульфия Аюпова, преподаватель учебно-методического Центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям:

«Основная доля пожаров приходится на ночное время, когда у людей нет возможности самостоятельно своевременно обнаружить возникновение пожаров. Вот приходят на помощь пожарные извещатели. То есть он позволяет своевременно обнаружить возгорание и с помощью громкого звукового сигнала оповестить об этом людей. И люди смогут эвакуироваться вовремя, спасти свою жизнь и жизнь своим близким».
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