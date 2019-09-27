При Госкомитете по ЧС Башкирии открылся центр профилактики пожаров
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На 25 сентября в регионе на пожарах погибло 198 человек, 21 из них скончались в больнице. Чтобы сократить эти цифры в республике будут функционировать 18 мобильных профилактических групп. Они приступили к работе с 1 сентября этого года. Также на совещании говорили о внедрении региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Она охватит республику до 2024 года, сообщает сайт Newsbash.ru.
Фарит Гумеров, и.о. председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям:
«Сотрудники центра по зональному принципу проводят профилактическую работу в 18 зонах, в каждую зону входят муниципальные районы республики. Сотрудники не просто проводят профилактическую работу, но еще осуществляют работу пожарных извещателей».
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Всего же на установку таких извещателей из бюджета республики уйдет 100 миллионов рублей.
Зульфия Аюпова, преподаватель учебно-методического Центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям:
«Основная доля пожаров приходится на ночное время, когда у людей нет возможности самостоятельно своевременно обнаружить возникновение пожаров. Вот приходят на помощь пожарные извещатели. То есть он позволяет своевременно обнаружить возгорание и с помощью громкого звукового сигнала оповестить об этом людей. И люди смогут эвакуироваться вовремя, спасти свою жизнь и жизнь своим близким».
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